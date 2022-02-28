سيصبح كتاب "العين الأشد زرقة" للحائزة على جائزة نوبل توني موريسون متاحاً مرة أخرى لطلاب المدارس الثانوية في منطقة في سانت لويس بولاية ميسوري بعد أن تراجع مجلس مدرسة وينتزفيل عن قراره حظر الرواية الصادرة عام 1970.

رفع الحظر عن كتاب "العين الأشد زرقة" لتوني موريسون

أسباب الحظر

تصدرت المنطقة الأخبار في يناير الماضي، عندما أزالت الرواية من رفوف مكتبات المدارس الثانوية. حيث وافق مجلس مدرسة Wentzville في 25 فبراير 2022 على توصية لجنة المراجعة بالاحتفاظ برواية موريسون والتي كانت قد حظرت سابقًا بسبب وصفها الصريحة للجنس والعنف والاغتصاب وسفاح القربى.

وقال دانيال بريس ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، إنه يجب على المنطقة "تشديد سياساتها" فيما يتعلق ببعض الكتب ، لكنه أشار إلى أن الآباء لديهم بالفعل الحق في طلب عدم إتاحة عناوين معينة لأطفالهم.

في وقت سابق في 10 كانون الثاني (يناير) 2022 ، صوتت إحدى المدارس في ولاية تينيسي بالإجماع على حظر "Maus" ، المذكرات المصورة الحائزة على جائزة بوليتزر والتي توضح بالتفصيل أهوال الهولوكوست. جاء التصويت قبل أسابيع فقط من اليوم الوطني لإحياء ذكرى الهولوكوست وقوبل برد فعل شعبي سريع.

رفع الحظر عن كتاب "العين الأشد زرقة" لتوني موريسون

الكتاب الأكثر تحدياُ

وغالبًا ما وصل كتاب The Bluest Eye إلى قائمة الكتب الأكثر تحديًا لجمعية المكتبات الأمريكية (ALA) نظرًا لاحتوائه على لغة مسيئة ومواد جنسية صريحة وقضايا مثيرة للجدل ، بالإضافة إلى تصوير الاعتداء الجنسي على الأطفال وعدم ملاءمته للفئة العمرية. وقد وضعته ALA على قائمة أفضل عشرة كتب تحديا للأعوام 2006 و 2014 و 2013 و 2020. في النهاية ، أصبح الكتاب الرابع والثلاثين الأكثر حظرًا في الولايات المتحدة 1990-1999 ، وهو الكتاب الخامس عشر الأكثر حظرًا 2000-2009 ، والعاشر من بين أكثر الكتب المحظورة 2010-2019.

في هذه الأثناء ، تدور أحداث الرواية في لورين ، أوهايو (مسقط رأس موريسون) ، وتحكي قصة فتاة أمريكية من أصل أفريقي تدعى بيكولا نشأت في أعقاب الكساد الكبير. تدور أحداث القصة في عام 1941 حول كيف يُنظر إليها باستمرار على أنها "قبيحة" بسبب سلوكياتها وبشرتها الداكنة. ونتيجة لذلك ، فإنها تطور عقدة النقص ، والتي تغذي رغبتها في العيون الزرقاء التي تساويها مع "البياض".

المزيد:

العنصرية في كتاب "أحكام الإعدام الثلاثة لكلارنس هندرسون"