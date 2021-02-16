رواية "جنون كامل الدسم" لسارة جوهر

صدرت الرواية عام 2019 عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع. ومؤلفتها الكاتبة سارة جوهر ماجستير قانون خاص درست برمجة لغوية وعصبية، وتعمقت في دراسة علم نفس الشخصيات والأضطرابات الشخصية لها روايتین هما "وصال الروح" و "جنون كامل الدسم" بالاضافة الى إصدار جديد عام 2020 باسم "نبوءة أفتوريا".

عن الرواية:

"هناك سحر غريب يشدني إليها لا تراه عيني لكن روحي تعرفه وتهواه، فالهواء من حولي يتغير لحظة مجيئها ويصبح أخف وزنًا وأنقى ثم يصير ثقيلًا لا يحتمل عند رحيلها، حتى الأماكن تتسع عند حضورها وتصبح رحبة ثم تضيق بعد رحيلها"

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