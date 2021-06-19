رواية "درويش" للكاتبة هدى أنور تشارك بمعرض القاهرة للكتاب

تشارك رواية "درويش" الصادرة عن دار ليان للنشر والتوزيع، للكاتبة هدى أنور بمعرض القاهرة للكتاب 2021 فى دورته الـ52...
تقع الرواية فى 220 صفحة من القطع المتوسط والرواية تصور ملحمة إنسانية فى الحب والحرب والسلام حيث بحث الإنسان عن ماهيته الحقيقيه وحيث التضحيات الكبرى لدراويش الوطن الذين يدورون حول أوطانهم فى رقصة بذل للأرواح فداء للأرض وتحقيقا للسلام والاستقرار، فهي رحلة إنسانية روحية تأخذ بابطالها إلى دروب متفرقة وتبقى الحقيقة المطلقة، الروح لا تفارق الروح.
تنتقل الرواية من زمن إلى آخر، من حى الحسين مرورا بأسوان إلى حى الزمالك ودروب مصر المتشعبة من صحارى ووديان وجبال يجابه أبطال الرواية أهواء أنفسهم ويواجهوا الظروف التى أحاطت بهم فى بحث لا متناهى عن الحقائق المُطلقة وعن دروب الوصول إلى الله من خلال واقع وتاريخ حقيقى لحقب زمنية مختلفة بمصر.
صدر حديثاً للكاتبة ريم محمد البسيونى، أحداث أعماله الروائية "سر زبيدة"