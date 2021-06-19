رواية "درويش" للكاتبة هدى أنور تشارك بمعرض القاهرة للكتاب

تشارك رواية "درويش" الصادرة عن دار ليان للنشر والتوزيع، للكاتبة هدى أنور بمعرض القاهرة للكتاب 2021 فى دورته الـ52...

تقع الرواية فى 220 صفحة من القطع المتوسط والرواية تصور ملحمة إنسانية فى الحب والحرب والسلام حيث بحث الإنسان عن ماهيته الحقيقيه وحيث التضحيات الكبرى لدراويش الوطن الذين يدورون حول أوطانهم فى رقصة بذل للأرواح فداء للأرض وتحقيقا للسلام والاستقرار، فهي رحلة إنسانية روحية تأخذ بابطالها إلى دروب متفرقة وتبقى الحقيقة المطلقة، الروح لا تفارق الروح.

تنتقل الرواية من زمن إلى آخر، من حى الحسين مرورا بأسوان إلى حى الزمالك ودروب مصر المتشعبة من صحارى ووديان وجبال يجابه أبطال الرواية أهواء أنفسهم ويواجهوا الظروف التى أحاطت بهم فى بحث لا متناهى عن الحقائق المُطلقة وعن دروب الوصول إلى الله من خلال واقع وتاريخ حقيقى لحقب زمنية مختلفة بمصر.

صدر حديثاً للكاتبة ريم محمد البسيونى، أحداث أعماله الروائية "سر زبيدة"