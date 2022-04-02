زايد للكتاب: القائمة القصيرة في الفنون والدراسات النقدية كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن القائمة القصيرة لفرع "الفنون والدراسات النقدية"، والتي ضمّت 3 أعمال اختيرت من بين 7 أعمال من القائمة الطويلة لمرشحين من تونس والمغرب وسوريا.

زايد للكتاب: القائمة القصيرة في الفنون والدراسات النقدية

قائمة الاعمال

وضمت القائمة القصيرة لفرع الفنون والدراسات النقدية الأعمال الآتية، كتاب "نحو الشوارع.. في رحيل النحو إلى الشوارع" للدكتور توفيق العلوي من تونس، الصادر عن دار محمد علي للنشر عام 2021، وكتاب "السارد وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع" للكاتب محمد الداهي من المغرب، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع عام2021، وكتاب "إيقاعات الإبداع في الطبيعة والفن" للكاتب كمال القنطار من سوريا، الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب عام 2019.

ويشتمل فرع الفنون والدراسات النقدية على دراسات النَّقد التشكيلي، والنَّقد السينمائي، والنَّقد الموسيقي، والنَّقد المسرحي، ودراسات فنون الصورة، والعمارة، والخط العربي، والنحت، والآثار التاريخية، والفنون الشَّعبية أو الفلكلورية، ودراسات النَّقد السَّردي، والنَّقد الشِّعري، وتاريخ الأدب ونظرياته. وبلغ عدد المشاركات التي تلقّتها الجائزة لهذا الفرع 273 مشاركة، بنسبة نمو بلغت 37% مقارنة بعدد المشاركات التي سبق أن استقبلها في العام الماضي، والتي بلغت 199 مشاركة.

يذكر أن الجائزة ستكرم الفائزين خلال حفل في مايو بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث سيجري تكريم الفائز بلقب «شخصية العام الثقافية» ومنحه «ميدالية ذهبية» تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على «ميدالية ذهبية» و«شهادة تقدير»، وجائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم.

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