4 كتب في ذكرى وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث مع اقتراب ذكرى رحيل زوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي من المتوقع أن تظهر الملكة إليزابيث للجمهور للمرة الأولى منذ خمسة أشهر يوم الثلاثاء لإحياء ذكرى وفاته الأولى.

وتوفي الأمير فيليب دوق إدنبره، في قلعة وندسور في أبريل الماضي قبل شهرين فقط من أن يتم عامه المئة. نستعرض معكم 4 كتب عن سيرته الذاتية.

4 كتب في ذكرى وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

1. كتاب "Philip and Elizabeth: Portrait of a Marriage"

يعتبر كتاب "Philip and Elizabeth: Portrait of a Marriage" للمؤلف جيلز براندريث Gyles Brandrethفريد من نوعه لأنه يركز فقط على العلاقة بين الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، إذ يروي المؤلف حكايات مباشرة من أفراد العائلة المالكة البريطانية أنفسهم، وكان يعرف الدوق شخصيًا لأكثر من 25 عامًا.

2. كتاب "Young Prince Philip"

تعتبر طفولة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، غير العادية واحدة من أكثر الأشياء المثيرة للاهتمام في حياته، إذ يستعرض كتاب "Young Prince Philip" للكاتب فيليب إيد Philip Eade كيف تم تهريب دوق إدنبرة من اليونان في صندوق فواكه حفاظا على حياته، وكيف أثرت حالة والدته النفسية عليه وكم كان وسيمًا بشكل مذهل؟

4 كتب في ذكرى وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

3. كتاب "Prince Philip Revealed: A Man of his Century"

لأكثر من 70 عامًا كان الأمير فيليب الرفيق الدائم للملكة إليزابيث الثانية وهو من يدعمها، لكن دوره الحيوي في النظام الملكي غالبًا ما كان يمر دون أن يلاحظه أحد، إلا أن كتاب "Prince Philip Revealed: A Man of his Century" للكاتبة إنغريد سيوارد Ingrid Seward يستعرض مسيرة وإنجازات دوق إدنبرة داخل العائلة المالكة البريطانية.

4. كتاب "The Duke"

صدر كتاب "The Duke" بمناسبة الذكرى المئوية لدوق إدنبرة للكاتب إيان لويد Ian Lloyd، ويحتوي الكتاب على 100 فصل يسرد فيهم الأوجه المتعددة للأمير فيليب، على الرغم إنه طويل بعض الشئ إلا إنه مرح وممتع وغني بالمعلومات.

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