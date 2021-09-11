سارة عمر تفوز بـجائزة "ليه لورينتال" عن "غاسلة الموتى" نالت الكاتبة الدانماركية من أصول كردية ساره عمر عن روايتها الأولى "غاسلة الموتى" جائزة "ليه لورينتال" الأدبية الفرنسية لعام 2021 التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بالعالم الشرقي وتعميق فهمه.





وتستهل ساره عمر التي ولدت في الدنمارك وتعيش فيها منذ عام 1986 روايتها الأولى بلحظة ولادة طفلة في كردستان في منتصف ثمانينات القرن العشرين، وهي ولادة لم ترق لوالدها. وما كان من الأم الخائفة على حياة ابنتها إلا أن عهدت بالاهتمام بها إلى جدتها.



غير أنّ الجدة هي "غاسلة موتى"، أي أنها تعتني بجثث لا يرغب أحد في تحضيرها أو حتّى دفنها، وهي جثث نساء قُتلن بسبب "العار" في مجتمع محافظ جداً. وتنشأ هذه الطفلة وهي شاهدة على شتّى أنواع العنف الشديد رغم العناية التي أولاها إياها جدها وجدتها.

سارة عمر تفوز بـجائزة "ليه لورينتال" عن "غاسلة الموتى"

بيعت أكثر من مئة ألف نسخة من الرواية الصادرة عام 2017 في الدنمارك التي يقل عدد سكانها عن ستة ملايين. وتقدمت رواية "غاسلة الموتى" في الجولة الثالثة من التصويت لاختيار الفائز على الرواية المنافسة للإيرلندي كولوم ماكّان عن رواية "أبيروغون"، عن والديْن ثاكليْن، أحدهم فلسطيني والثاني إسرائيلي.

من هي سارة عمر

كاتبة دنماركية من أصل كردي وناشطة في مجال حقوق الإنسان وشاعرة. هي أول روائية معترف بها دوليًا من كردستان. بدأت عملها شاعرة ونشرت العديد من المقالات النقدية في وسائل الإعلام الشرق أوسطية.

انتقلت الى الدنمارك عام 2001. وحاصلة على درجة البكالوريوس .

شاركت عام 2012 في WEYA ، وهو مهرجان دولي لـ 1000 من أكثر الشعراء الشباب موهبة في العالم من 100 دولة مختلفة.

من أعمالها الخارقة Dødevaskeren تم نشر فيلم (Dead Washer) في نوفمبر 2017. بعد عامين ، تم نشر Skyggedanseren (راقصة الظل) .

قبل نشر رواياتها الخارقة ، نشرت سارة عمر قصيدة في المجلة الأدبية كريتيكر في عام 2014 بعنوان "نهر الألم في تجواله".

كما ساهمت في القصيدة Barndommens tavshed (صمت الطفولة) في المختارات Ord på flugt (كلمات هاربة) ، التي نشرتها القلم الدنماركي.

صدر للناقد محمد عبد المطلب، "قراءة الشعر.. شاعر وقصيدة شاعر وديوان"