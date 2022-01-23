"سلام أسود.. مذكرات التعافي وما بعد الاكتئاب"، كتاب للكاتبة آية شعيب، صدر عن دار الرواق للنشر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022، فى دورته الـ53.

"سلام أسود.. مذكرات التعافي.." للكاتبة آية شعيب

نبذة عن الكتاب

تقدم آية شعيب، فى كتاب "سلام أسود" لجمهور القراء، ما وصفته بأنها مرحلة "الوحش" التى يعنى بها المرحلة الأصعب في لدى المريض النفسي، وهى التى تصل به إلى محاولة الانتحار، ووضع نهاية مأساوية لحياة.

من هنا تتحدث آية شعيب، عما بعد هذه المرحلة الأصعب، وهى مرحلة النجاة، وإعادة اكتشاف الحياة من منظور مغاير، تلك المرحلة التى يصبح فيها الاكتئاب أشبه بمساعد شخصي، يساعد على فهم ذاتك، وتقبلها كما هى، بل ومسامحتها أيضا على أى شيء،

من خلال تغيير هذه النظرة، التى تنبع من التعامل مع الاكتئاب، تتمكن من رؤية الصور بشكل أوضح حسبما تصف آية شعيب، التى قدمت في كتابها "خلاصة كل حاجة فكرت فيها بشكل مختلف علشان أحب نفسي وأصاحب الاكتئاب، يمكن أساعد روح ضلت الطريق".

"سلام أسود.. مذكرات التعافي.." للكاتبة آية شعيب

آية سعيد شعيب

كاتبة وصانعة محتوى مصرية، عن العلاقات والصحة والنفسية، ولدت عام 1988، وتخرجت في قسم الإذاعة والتلفزيون في جامعة 6 أكتوبر عام 2009، وتعمل منتجة فنية، ويعتبر "سلام أسود" هو كتابها الأول.