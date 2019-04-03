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شاعر سعودي يحصد لقب “أمير الشعراء” في الموسم الثامن

شاعر سعودي يحصد لقب “أمير الشعراء” في الموسم الثامن
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