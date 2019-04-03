شاعر سعودي يحصد لقب “أمير الشعراء” في الموسم الثامن

سلطان السبهان الشمري

على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي اختتم مساء الثلاثاء الموسم الثامن من مسابقة “أمير الشعراء”، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبــرامج الثقافية والتـــراثية بأبوظبي، والذي بثت أطواره مباشرة كل من قناة بينونة والإمارات.

للمرة الثالثة على التوالي يحصل شاعر سعودي على لقب “أمير الشعراء” في الموسم الثامن الذي انتهت المنافسات بين شعرائه ليلة الثلاثاء، وذلك بفوز سلطان السبهان الشمري والذي سبقه إلى اللقب في الموسم السابع الشاعر إياد الحكمي، وفي الموسم السادس الشاعر حيدر العبدالله. لتتواصل هيمنة الشعراء السعوديين على إمارة الشعر لثلاث دورات متلاحقة.

تقدم السبهان على الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، والشاعر المصري مبارك سيد أحمد، والشاعر السنغالي محمد الأمين جوب، والشاعر المالي عبدالمنعم حسن محمد، والشاعرة المصرية هبة الفقي، وذلك بعد منافسات دارت على مدى الأسبوعين الماضيين. وشهدت الحلقة الختامية من البرنامج معارضة الشعراء الستة لبيتين لأبي الطيّب المتنبّي وزناً وقافيةً، وهما:

وَما الخَيلُ إلاّ كالصّديقِ قَليلَةٌ/ وَإنْ كَثُرَتْ في عَينِ مَن لا يجرّبُ/ إِذا لم تُشَاهِدْ غَيْرَ حُسْنِ شِيَاتِها/ وأَعْضَائِها فالحُسْنُ عَنْكَ مُغَيَّبُ

وبعد جمع درجات لجنة التحكيم مع درجات تصويت الجمهور؛ تمكّن الشاعر سلطان السبهان الشمري من الفوز بالمركز الأول، ليحمل لقب “أمير الشعراء” وبردة الشعر وخاتمه، ويحصل على جائزة نقدية مقدارها مليون درهم إماراتي، وحلّت في المركز الـ12 الإماراتية شيخة المطيري، وجاء ثالثاً الشاعر المصري مبارك سيد أحمد، وكان المركز الرابع من نصيب الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب، وفي المركز الخامس حلّ الشاعر المالي عبدالمنعم حسن محمد، أما المركز السادس فكان من نصيب الشاعرة المصرية هبة الفقي.

وفي مسرح “شاطئ الراحة” حيث تقام مسابقة “أمير الشعراء”؛ أُسدل الستار على الموسم الثامن من المسابقة، بعد أن تم تكريم الفائزين من قبل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وفارس خلف المزروعي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وسلطان العميمي مدير “أكاديمية الشعر”، وأعضاء لجنة التحكيم الممثلة في كل من الدكاترة علي بن تميم وعبدالملك مرتاض وصلاح فضل، وكذلك بحضور الشاعر السعودي إياد الحكمي “أمير الشعراء” في الموسم السابع.

الحفاظ على الشعر