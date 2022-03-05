"شقة باريس" للكاتبة الأمريكية لوسى فولي الأكثر مبيعاً تتربع رواية "شقة باريس" للكاتبة الأمريكية لوسى فولى على قمة مبيعات الروايات فى الولايات المتحدة الأمريكية، فمن مؤلفة The Guest List الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز، يأتى لغز غرفة مقفلة ليكون المبنى الرئيسى للرواية، وهى غرفة تقع فى مبنى سكنى بباريس، حيث يكون لدى كل مقيم فى المبنى شيئا ما يخفيه.

"شقة باريس" للكاتبة الأمريكية لوسى فولي الأكثر مبيعاً

عن الرواية

بطلة الرواية هى جيس التى تكون بحاجة إلى بداية جديدة بعد ظروف سيئة فقد فقدت وظيفتها فى ظروف صعبة ومليئة بالتعقيدات على الجانب الآخر يبدو شقيقها "بن" سعيدًا فى فرنسا وعندما تسأله عما إذا كان بإمكانها زيارته قليلاً لم يقل لا، وبالتالى تسافر إلى باريس وعندما تأتى للعيش فى شقة جميلة جدًا كلمها عنها شقيقها تفاجأ أن بن قد اختفى.

كلما طالت مدة بقاء بن فى عداد المفقودين تبدأ جيس فى البحث عن شقيقها وسط تزايد الأسئلة التي تطرحها، أما جيران بن فهم مجموعة انتقائية ، وليسوا ودودين بشكل خاص، ربما جاءت جيس إلى باريس للهروب من ماضيها لكن بدأ يبدو أن مستقبل بن محل تساؤل، وهو الشاب الاجتماعي اللطيف المدمن على الكحول.

ووسط كل تلك الظروف تبدأ رحلة كشف اللغز، لغز اختفاء بن، الذى عاش وسط مجموعة من الجيران يخفون أكثر مما يقولون فالجميع يعرف أشياء لكنهم لا يقولونها فى شقة باريس.

"شقة باريس" للكاتبة الأمريكية لوسى فولي الأكثر مبيعاً

لوسي فولي

هي كاتبة بريطانية للروايات المعاصرة والتاريخية والغامضة. درست لوسي فولي الأدب الإنجليزي في جامعات دورهام وجامعة كاليفورنيا. عملت بعد ذلك لعدة سنوات كمحرر روائي في صناعة النشر - وخلال تلك الفترة كتبت أيضًا كتاب (The Lost & Found) المفقودات. تكتب لوسي الآن بدوام كامل ، وهي منشغلة بالسفر (للبحث) والعمل على روايتها الجديدة.

مؤلفاتها:

شقة باريس (2022)

قائمة الضيوف (2020)

حفلة الصيد (2019)

الرسالة الأخيرة من اسطنبول (2018)

الدعوة (2016)

كتاب المفقودات (2015)

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