الدكتور شوقي ضيف صاحب موسوعة "سلسلة تاريخ الأدب العربي"
الدكتور شوقي ضيف (يمين).
اسمه كاملا أحمد شوقى عبدالسلام ضيف، ونعرفه باسم شهرته «شوقى ضيف»، وهو أديب وعالم لغوي مصري ورئيس سابق لمجمع اللغة العربية، وهو مولود في ١٣ يناير ١٩١٠ في قرية أولاد حمام بمحافظة دمياط، وأتم حفظ القرآن والتحق بالمعهد الديني في ١٩٢٠، وبعد إتمامه الابتدائية التحق بمعهد الزقازيق الثانوي الأزهري ليتخرج فيه بتفوق ليلتحق بتجهيزية دار العلوم، ثم بكليتها بقسم اللغة العربية، وتخرج فيها بعد أربع سنوات وكان ترتيبه الأول على دفعته، وعُين فور تخرجه محرراً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ثم معيداً بقسم اللغة العربية بنفس الكلية، ومنها حصل على الماجستير في النقد الأدبي، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى.
ولـ«ضيف» نحو خمسين مؤلفاً، ومن أهمها موسوعته الضخمة «سلسلة تاريخ الأدب العربي»، والتى استغرقت منه نحو ثلاثين عاما وغطت مراحل الأدب العربى منذ ١٥ قرناً من الشعر والنثر منذ الجاهلية حتى عصرنا الحديث، وقد بلغ عدد طبعات أول كتاب في السلسلة «العصر الجاهلي» حوالى ٢٠ طبعة.
وكان «ضيف» قد تقلد مجموعة من المناصب، منها عضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ثم رئاسته، وعضوية المجمع العلمي المصري، ومجمع اللغة العربية السوري، وعضو شرف مجمعي الأردن والعراق، ونال «ضيف» جائزة مبارك في ٢٠٠٣، وجائزة مجمع اللغة العربية في ١٩٤٧، والجائزة التشجيعية في ١٩٥٥، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب في ١٩٧٩، وجائزة الملك فيصل العالمية في ١٩٨٣. ووسط صمت وتجاهل معهودين وتوفي «ضيف» «زي النهارده» في ١٣ مارس ٢٠٠٥ عن عمر يناهز ٩٥ عاماً.
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