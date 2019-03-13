الدكتور شوقي ضيف (يمين).

اسمه كاملا أحمد شوقى عبدالسلام ضيف، ونعرفه باسم شهرته «شوقى ضيف»، وهو أديب وعالم لغوي مصري ورئيس سابق لمجمع اللغة العربية، وهو مولود في ١٣ يناير ١٩١٠ في قرية أولاد حمام بمحافظة دمياط، وأتم حفظ القرآن والتحق بالمعهد الديني في ١٩٢٠، وبعد إتمامه الابتدائية التحق بمعهد الزقازيق الثانوي الأزهري ليتخرج فيه بتفوق ليلتحق بتجهيزية دار العلوم، ثم بكليتها بقسم اللغة العربية، وتخرج فيها بعد أربع سنوات وكان ترتيبه الأول على دفعته، وعُين فور تخرجه محرراً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ثم معيداً بقسم اللغة العربية بنفس الكلية، ومنها حصل على الماجستير في النقد الأدبي، ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى.