شومان تكرم الروائي الأردني جلال برجس الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2021

كرمت مؤسسة عبد الحميد شومان، الروائي الأردني جلال برجس الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2021 (البوكر) عن روايته «دفاتر الوراق»...



وقال برجس خلال الحفل الذي نظمه منتدى شومان الثقافي، يوم الاثنين الماضي، وأداره أمين عام وزارة الثقافة الروائي والأديب هزاع البراري، إن الكتابة هي مساحة نطلق من خلالها الأسئلة والتي تنتظر الإجابات عليها، مشيرا الى أن فكرة كتابة الرواية جاءت عندما كان يتجول وحيدا يوما ما بوسط العاصمة عمان، يتأمل البيوت فيها، حينها قفز في باله العديد من الأسئلة حول كم شكل لدينا من هذه البيوت؟ وهل العقل والقلب والروح بيوت؟

من جانبه أكد عميد كلية الآداب والفنون بجامعة فيلادلفيا الناقد والأديب الدكتور محمد عبيدالله، أن رواية «دفاتر الوراق»، تعيدنا إلى صلة الرواية بالمدينة المعاصرة، وتؤكّد في مجمل طرحها وطريقة معالجتها، أن الرواية جنس أدبي يمتلك قدرة فائقة على تناول العالم المديني المعقّد، وعلى إمكانية تقديم قراءات متعددة في مكونات هذا العالم وفيما يخبئه من بلاغة المهمَّش والمسكوت عنه، ففي هذه المناطق المستترة الكثير من خيوط السرد التي تتحدّى ممكنات الرواية، فيغدو من مهمتها أن تكشف كثيرا أو قليلا من العالم الباطني للمدينة المعاصرة التي يبدو أن تناقض ظاهرها مع باطنها مرض جسيم لا شفاء منه، وهو يتسبب بكثير من أزمات النفس البشرية في عصرنا المضطرب.

من جانبها هنأت الإعلامية والشاعرة البحرينية الدكتورة بروين حبيب، خلال مداخلتها عبر تقنية (زووم)، الأردن والثقافة الأردنية والرواية العربية والمشهد الثقافي العربي، صدور مثل هذه التجربة السخية التي تشكل (موزاييكا) رائعا في ثقافتنا باتجاه هذا الفن الذي كان حديثا ولكنه ينمو بسرعة ووعي جديد وبتقنيات مغايرة وحساسية مختلفة. وقالت: «احتفيت في البداية في الرواية لأنني منذ زمن لم أقرأ رواية بهذا الجمال اللغوي يروي عطشي بلغة رشيقة ينسيني ضخامة الكتاب وتدخلني في اللذة الاستثنائية».

وكان البراري قال في بداية حفل التكريم، إننا نحتفل اليوم بعمل روائي كان بملامح عمان ورائحة أردنية وبعبق مأدباوي، مشيرا الى أننا نحتفي «بدفاتر الوراق»، متسائلا: « هل هي صفحاتنا؟، هذا العمر الذي نطويه ورقة بعد أخرى، وهل هي المدونة التي تشبهنا، وتشبه انكساراتنا وأحلامنا وتطلعاتنا ونكوصنا الداخلي؟ أنها كل ذلك وأكثر».

وفي نهاية الحفل الذي شهد حضورا وجاهيا ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، وتم بثها من خلال منصة (زووم) وموقع المؤسسة على (الفيسبوك)، وقع الروائي برجس نسخاً من روايته.

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"دفاتر الوراق" للكاتب الأردني "جلال برجس" تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2021