صدرت حديثا رواية سالى رونى الجديدة "العالم الجميل.. أين أنت؟"، وهى الرواية الثالثة لها بعد حديث بين أصدقاء وأناس عاديون، وقد رافق إطلاق هذه الرواية واحدة من أكبر الحملات الدعائية والتسويقية، كما تعاقد الناشر لإصدار طبعات مختلفة من الكتاب، وكان استقبال الرواية من طرف النقاد والقراء كبيرا، إذ أن المكتبات فى بريطانيا فتحت باكرا خصيصا لهذا الحدث مع كثير من الفعاليات والأنشطة.



ونشرت صفحة "الكتبجى" على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) العديد من صور تكشف احتفالات القراء بالرواية واستعدادات دور النشر لتوزيعها.



ورواية "العالم الجميل.. أين أنت؟"، وبحسب جريدة الجارديان، تتبع الرواية حكاية بطلاها أليس وإيلين، فى العشرين من عمرهما واللذان يجدان أنفسهما فى مواجهة مسارات مختلفة.



وكعادة سالى رونى فى رواياتها فإنها تعتمد بشكل كبير على المحادثات مع الأصدقاء والأشخاص العادية فالكثير من المحادثات بين أليس وإيلين تتم عبر البريد الإلكترونى حيث يتبادلان رسائل البريد الإلكترونى حول الفن والصداقة والعالم من حولهما وشؤون الحب المعقدة التى تتكشف فى حياتهما الخاصة.



وسالى رونى كاتبة وروائية أيرلندية من مواليد شهر فبراير سنة 1991 أيرلندا، ورغم عمرها الصغير نسبيا استطاعت أن تحقق شهرة عالية بروايتين فقط.



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