صدر حديثاً الترجمة العربية لرواية (أونيتشا) صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب وضمن "المشروع الوطني للترجمة" رواية (أونيتشا)، تأليف: جان ماري جوستاف وستاف لوكليزيو، ترجمة: عماد موعد.

صدر حديثاً الترجمة العربية لرواية (أونيتشا)

جاء على غلاف الرواية :



"الحرب تمحو الذكريات، تلتهم سهول العشب والأودية ومنازل القرى، حتى الأسماء التي عرفها. ربما لن يبقى شيء من أونيتشا، كما لو أن كل ذلك لم يكن موجوداً إلا في الأحلام".

هذه هي الحرب في كل مكان وزمان. تقتل البشر وتدمر الحجر، وتفتك بكل أشكال الحضارة. والرواية جنس أدبي يعالجها من جميع الجوانب التي تهمّ القارئ، فناً ومعرفة.