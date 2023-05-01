البوابة - صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، ضمن "المشروع الوطني للترجمة" وضمن سلسلة الكتاب الإلكتروني المجموعة القصصية " قصص عالمية "، تأليف: مجموعة من المؤلفين. ترجمة: محمد نجدة راجي شهيد.

صدر حديثاً المجموعة القصصية " قصص عالمية "

قصص من أنحاء العالم

تبوأت القصة منذ القدم مكانة مرموقة في كافة المجتمعات. وتصدرت جميع الفنون الأدبية نظراً لما تتميز به من متعة وتشويق وقدرة على تحريك الخيال، وتناقلتها الأجيال عبر مختلف الثقافات. وقد تكون في حقيقتها مجرد خرافات بالية، أو فيها شيء من الواقعية المتوارية وراء الخيال.

يتضمن هذا الكتاب قصصاً من أنحاء العالم تشير إلى الخيط الذهبي المشترك الذي يوحّد عالمنا المتنوع. وتصور كل قصة الثقافة والتقاليد الفريدة لبلد معين من خلال كيف تبدو حياة الآخرين في المكان الذي يعيشون فيه وفي أجزاء أخرى من العالم، ويكمن جمالها في أنها يمكن أن تكون واقعية للغاية أو خيالية على نحو لا يصدق.

المجموعة القصصية " قصص عالمية "، تأليف: مجموعة من المؤلفين. ترجمة: محمد نجدة راجي شهيد، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب

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المصدر: صدى البلد / الهيئة العامة السورية للكتاب

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