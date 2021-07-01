صدر حديثاً ديوان بعنوان "عمة وجلابية وشال" بالعامية، للكاتب الصحفى محمود زيدان

صدر حديثا ديوان بعنوان "عمة وجلابية وشال" بالعامية، للكاتب الصحفى محمود زيدان، والمقرر عرضه فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدروته الـ 52، ...

المقامة فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر فعالياتها حتى 15 يوليو، تحت شعار "فى القراءة حياة".

عمة وجلابية وشال

يقول الشاعر، يرسخ الديوان للهوية المصرية بمجموعة من القصائد التى تتحدث عن عظمة الأجداد الفراعنة وتاريخهم المشرف فى بناء الحضارة الإنسانية ومواجهة الأعداء على مر العصور، وكذلك تعظيم دور الفلاح المصرى ودوره فى الحفاظ على الأرض وبناء الأهرامات والمعابد، كما يحتوى الديوان على صور شعرية تكشف بعض الجوانب الخفية لحياة الناس فى الريف من خلال مواقف حياتية تناولها الديوان بطريقة نقدية فيها سخرية من بعض السلوكيات السلبية.

وتابع محمود زيدان: كما يكشف الديوان من خلال لغة شعرية بديعة الوجه القبيح لجماعات الظلام من التكفيريين والإرهابيين وكيف حاولت تلك الجماعات النيل من الهوية المصرية بطمس العادات والتقاليد المصرية الأصيلة بداية من الازياء والملبس نهاية بطرق العبادة وإثارة الفتن ومحاربة الفنون المختلفة والإبداع.

وتناول الديوان أيضا نضال الشعب المصرى منذ عهد الفراعنة بتعظيم أدوار الشهداء منذ سيكنن رع وحتى الشهيد أحمد المنسى فى سيناء الذى كانت له قصيدة خاصة تخلد مشواره الملحمى وكذلك قصائد تتناول مواقف حياتيه ونظريات شاعرية بوضع غير شاعرى وبتفسير ساخر عن أوضاع المنطق تحكم فكر الإنسان وقرار الاختيار لديه وكيفية التعامل مع الغير وكيف يمكن للإنسان أن يصارح الواقع والمجتمع بما فيه من سلبيات أثرت عليه بشكل كبير.

محمود زيدان

كما تطرق الديوان إلى بعض مواقف الحنين إلى الماضى فى القرية المصرية ويعد الديوان هو التجربة الأولى فى الشعر للكاتب محمود زيدان الذى يؤكد أنه تأثر بأغلب شعراء العامية المصرية وعلى رأسهم الابنودى والفاجومى وغيرهما وكذلك شعراء الفصحى مثل أمل دنقل وأحمد مطر وفاروق جويدة ونزار قباني.

جدير بالذكر أن محمود زيدان كاتب صحفى بالأهرام وله تجربة أدبية سابقة فى القصة القصيرة من خلال مجموعة قصصية بعنوان "كانت عذراء" تعرض بمعرض الكتاب هذا العام.