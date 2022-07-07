صدر حديثاً رواية "أوليسا"، للكاتب ألكسندر كوبرين عن الهيئة العامة السورية للكتاب وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" عن "المشروع الوطني للترجمة" رواية (أوليسا)، للكاتب ألكسندر كوبرين.

صدر حديثاً رواية "أوليسا"، للكاتب ألكسندر كوبرين

عن الرواية

تعد “أوليسا” رواية اجتماعية جميلة، تدور أحداثها حول قصة حب جميلة بين إيفان وأوليسا: يسردها إيفان عن حياته في قرية صغيرة نائية، في الريف الأوكراني بصحبة خادمه وطباخه ورفيقه في الصيد يارمولا الذي يجهد في تعليمه الكتابة. تثيره حكاية يارمولا عن العجوز الساحرة، يتعرف إلى حفيدتها، وتدور الأحداث ليقع في شباك حبها.

لكن رغم ولعها به، ورغبتها الدفينة في البقاء معه، تضطر إلى السفر مع جدتها مانويليخا ومغادرة الغابة، ولا سيما بعد زيارتها الكنيسة وانقضاض النساء عليها وضربهن لها. العمل شائق ويتطرق إلى واقع الريف الأوكراني بداية القرن الماضي، قبل الثورة البلشفية عام 1917.

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