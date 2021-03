صدر حديثاً رواية "رامي السهام"للكاتب العالمي باولو كويلو

صدرت حديثا رواية جديدة لـ الكاتب العالمي باولو كويلو، الذى يعد من أشهر الكتاب فى العالم، والرواية بعنوان "رامي السهام"، نيويورك...

صدر حديثًا النسخة المترجمة من رواية "أحلام القيامة"



ونشرت صفحة Moteb F. Alshammary على موقع التواصل الاجتماعى "توير" غلاف الرواية الجديدة، وأضافت رواية جديدة للكاتب البرازيلى باولو كويلو بعنوان The Archer الرواية تحوى العديد من الصور الجميلة بريشة رسام مجلة The New Yorker المعروف Christoph Nieman.



ولد الكاتب البرازيلى الشهير باولو كويلو فى عام 1947 فى ريو دى جانيرو، البرازيل، وتعلّم فى المدارس اليسوعية كما ترعرع على يد والديه الكاثوليكيين الورعين. راودت كويللو منذ نعومة أظفاره رغبة شديدة فى أن يكون كاتبًا، لكنّه لم يتلقّ أى تشجيع من أهله، حيث لم يكن لهذا الأمر أى مستقبلٍ فى البرازيل.



دفعت مراهقة كويلو المتمردة والديه ليقوما بإرساله إلى المستشفى النفسى ثلاث مرات، وكانت أول مرة يجرى إرساله فيها إلى هناك عندما كان فى السابعة عشر من العمر.



وقال باولو كويلو فى هذا الخصوص: "لقد سامحتهم. يحدث هذا الأمر عند الحب فى كل الأوقات، عندما تمتلك مشاعر الحب الكبيرة تجاه شخصٍ ما، لكنّك ترغب بأن يتغير هذا الشخص، أن يكون مثلك. وعندها فقط يصبح الحبّ مدمرًا".



وباولو كويلو مشهور في العالم كله بفضل روايته "الخميائى" التي ترجمت إلى أكثر من 60 لغة عالمية.

