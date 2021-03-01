صدر حديثًا النسخة المترجمة من رواية "أحلام القيامة"

صدر حديثًا على منصة كتبنا للنشر الشخصي رواية "Dreams of Resurrection " للكاتب محمد جمال، وهي النسخة المترجمة من رواية "أحلام القيامة" التي تنبأت بفيروس كورونا...

الرواية تنتمي لعالم التشويق، تحاول فك اللغز الغريب عبر تتبع قصة "نبيل المصري" وطموحه وأحلامه ومخاوفه ومشاريعه المثيرة للجدل، التي يحاول بها تحقيق تغيير ما في المجتمع المصري، لكن الأمور تخرج عن سيطرته.

فقد تحدثت أحلام القيامة عن انتشار وبائي لفيروس متحوّر من الانفلونزا على نطاق واسع من دوال العالم وخصيصًا إيطاليا، كما تطرقت إلى الذعر البشري الذي ساد المتجمعات حينها وطريقة تعاملهم مع الوضع سواء بالوقاية أو الإهمال، بجانب نسبة الوفيات التي ذكرها الكاتب "محمد جمال" وتشابهت إلى حدٍ قريب نفس النسب الحالية، وأخيًرا عن العقار الذي تحاول تطويره والتنافس فيه دول العالم، وحتى الآن مازالنا لا نعرف... هل سيتم التحكم في العقار فيما بعد وتحقيق أرباح خيالية من ورائه مثلما ذكرت الرواية، أم سيكون العالم أكثر رحمة من توقعات الكاتب.

محمد جمال مؤلف ورائد أعمال ومؤسس منصة كتبنا، حاصل على جائزة إم آي تي بان آراب لريادة الأعمال عام ٢٠١٥، صدرت له عدة أعمال منها "أزرق بلون الفيسبوك" و "رولر كوستر"، بجانب رواية مصورة "يوميات رسام متجول" بالاشتراك مع الرسام محمد وهبة، وكذلك مجموعة قصصية "أحلام عقل مشغول" وكتابين عن السينما "بوكس أوفيس" و"جوكر ١١:١١"، كما يكتب المقال بشكل منتظم عن السينما والكتب وعالم الشركات الناشئة.

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