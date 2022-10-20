صدر حديثاً "عذراً بونابرت هذه يد الشعب" لمحمود سمير النشاشقي عن دار الحلم للنشر والتوزيع، وهو الكتاب الثاني للمؤلف المصري الشاب، فقد صدر له كتابان آخران هما "السماء تُسقط الذهب" و "اليد الدموية الخفية".

صدور المجموعة القصصية "عذراً بونابرت هذه يد الشعب"

عن الكتاب:



عذراً بونابرت هذه يد الشعب، هذا هو عنوان الكتاب الذي بين أيديكم، كتابٌ توجد فيه قصص لبطولات الرجال الذين ضحوا في سبيل أوطانهم، ولم يُرهبهم في سبيل إعلاء راية أوطانهم، أسلحة أو جند، أو بطش حاكم، فسطروا بدمائهم أروع البطولات على مر التاريخ، ولقد ذكرنا بعضاً من هؤلاء الذين نسيهم الناس، أو لم تخلد كتب التاريخ عن مأثرهم ما يستحقونه، ومعارك لأبطال كانت أروحاهم فداءً لأوطانهم، فكانت الرغبة في أن نذكرهم حتى لا ننساهم مع الزمن، فتجدون الحاكم والصياد والكفيف والخضري والأرمني والقبطي والشرطي والعامل والبسطاء الذين وقفوا ضد مستعمريهم وضد الولاة وضد نابليون، وضد جيش المستعمر في العصر الحديث.

صدر حديثاً "عذراً بونابرت هذه يد الشعب" لمحمود سمير النشاشقي

عن الكاتب

محمود سمير النشاشقي كاتب مصري شاب، حاصل على شهادة ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر، فرع المنصورة، في جمهورية مصر العربية. عمل في الصحافة الإقليمية، وقطاع السياحة والاتصالات، ومعد برامج (برنامج سهرة المشاهير) تلفزيوني (برنامج لمة عربية - قصص الأنبياء - أسماء الله الحسني )على راديو 6 تونس. له عدة كتابات ولكنه توجه للكتابة والتأليف مؤخراً، ثم أصدر أول مجموعة كتب له في عام 2022. شارك في معرض الكتاب بغداد الدولي للكتاب 2022، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض الرباط الدولي للكتاب. تتوفر الكتب بنسخة ورقية وإلكترونية، ويمكنكم التواصل مع الكاتب محمود سمير النشاشقي عبر منصات التواصل الاجتماعي:

تويتر : mody_eltayer@

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صدر حديثاً "عذراً بونابرت هذه يد الشعب" لمحمود سمير النشاشقي

عن دار الحلم للنشر والتوزيع

تأسست دار الحلم للنشر والتوزيع في نهاية شهر يوليو من عام 2012 م واتخذت هدفًا واضحا هو إثراء المكتبة العربية وإتاحة المحتوي العربي عالميًا وإتاحة التنوع للقارئ العربي للتزود من فروع المعرفة المختلفة في شتي المجالات، وسد الفجوة بين الأسعار المحلية والعربية للقارئ المحلي.

ساهمت دار الحلم للنشر في العديد من المعارض والمحافل المحلية والعربية منذ انشاءها وحتى اليوم وساهمت مساهمة فعالة في إثراء المكتبة العربية بكل ما هو نفيس وقيم من الكتب والمؤلفات.

واجهت دار الحلم للنشر خلال رحلتها العديد من التحديات والمصاعب والتقلبات السياسية والاقتصادية التي جعلت المواجهة حقيقية والتحدي صعبًا والتي واجهتها بكل صمود وإصرار

دار الحلم للنشر والتوزيع عضوًا عاملًا باتحاد الناشرين المصريين – كما أنها عضوًا بهيئة تنمية الصادرات والواردات. التابعة لمجلس الوزراء المصري.

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