صدور "السماء تُسقط الذهب" للكاتب محمود سمير النشاشقي من إصدارات دار ارتقاء للنشر الدولي والتوزيع. وهو الكتاب الثالث الصادر للنشاشقي. ومن أعماله أيضاً "اليد الدموية الخفية"، و "عذراً بونابرت هذه يد الشعب" .

صدور "السماء تُسقط الذهب" للكاتب محمود سمير النشاشقي

عن الرواية:

بين أيديكم قصص تحكي عن أحداث مختلفة الإتجاهات والمعاني، قصص تشمل طباع كثيرة من طباع البشر، فنشاهد مباراة تتحول لفرحة بعد انكسار، وبطل يضحي بنفسه في سبيل الأخرين، ونشعر بمعاناة ضحايا حرب لا شأن لهم بها وقلوبهم مليئة بالبراءة، ودماء حبيبين نزفت وهما لا ذنب لهما غير أنهما عشقا بعضهما، وشجاعة ووفاء رجل غريب من بلاد بعيدة حضر لبلاد بمحض الصدفة حتى يكون عوناً وفياً لمن وثق فيه، ونتعرف علي موهوب كان يسعد الملايين حتى أطلق عليه البعض بأنه بهجة الناس الذين يشاهدونه، وكيف آلت أحواله من الشهرة إلي النسيان، ومقاتل صمد سنين طويلة لأداء واجبه ولم يتخل عن واجبه، ونطالع قصة الوحش الذي يسير بأربع عجلات وكيف انبهر الناس حين رؤيته لأول مرة، ونرى كيف أن السماء تسقط الذهب بعد محاولات لمنع حدوث هذا، وانتهاء بالأرض البديلة التي يا ترى ستصلح أن تكون أرضاً أم لا.

صدور "السماء تُسقط الذهب" للكاتب محمود سمير النشاشقي

عن الكاتب

محمود سمير النشاشقي كاتب مصري شاب، حاصل على شهادة ليسانس لغة عربية من جامعة الأزهر، فرع المنصورة، في جمهورية مصر العربية. عمل في الصحافة الإقليمية، وقطاع السياحة والاتصالات، ومعد برامج (برنامج سهرة المشاهير) تلفزيوني (برنامج لمة عربية - قصص الأنبياء - أسماء الله الحسني )على راديو 6 تونس. له عدة كتابات ولكنه توجه للكتابة والتأليف مؤخراً، ثم أصدر أول مجموعة كتب له في عام 2022. شارك في معرض الكتاب بغداد الدولي للكتاب 2022، وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض الرباط الدولي للكتاب. تتوفر الكتب بنسخة ورقية وإلكترونية، ويمكنكم التواصل مع الكاتب محمود سمير النشاشقي عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي توتير (mody_eltayer@).

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