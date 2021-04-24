صدر حديثاً كتاب بعنوان "عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة"

صدر حديثاً عن الهيئة العامة للكتاب ، كتاب بعنوان "عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة"، تأليف الدكتور محمد عبد المقصود خطاب...

والكتاب ويتحدث عن تطور العمارة منذ عهد الأسرة القديمة حتى الحقبة البطلمية التى انتهت بموت كليوباترا عام 33 قبل الميلاد، ويتحدث عن عظمة وعبقرية قدماء المصريين وكيف نبغوا فى كل فروع العلوم والفنون وخاصة العمارة والبناء.



برع قدماء المصريين خلال ممالكهم المتعاقبة فى عهود الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة فى الهندسة والعمارة، حيث بنوا مساكنهم وطرقهم الممهدة وحصونهم وقلاعهم للحماية وبنوا الأهرامات والمعابد التى اشتملت على الأعمدة والمسلات والروح، وساعدهم فى ذلك ممارستهم وبراعتهم فى علوم الحساب والهندسة والعمارة.



وشمل السرد فى هذا الكتاب تطور العمارة منذ عهد الأسرة القديمة حتى الحقبة البطلمية التى انتهت بموت كليوباترا عام 33 قبل الميلاد، كما تم تدعيم الكتاب بالمصطلحات الإنجليزية والمراجع للاستزادة من معارف عظمة قدماء المصريين فى البناء والعمارة ليكون خافزا ومعينا للباحثين والمهندسين المعماريين والأثريين وطلاب العلم والمعرفة وعموم القراء.



عبقرية قدماء المصريين فى البناء والعمارة



يأتى ذلك فى إطار استعدادات الهيئة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بأرض المعارض بالتجمع الخامس، تأتى هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل، ووقع اختيارها على الكاتب عبد التواب يوسف، كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، إضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

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