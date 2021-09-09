صدر حديثاً للروائي المغربي عبد الكريم جويطي "ثورة الأيام الأربعة"

صدر حديثاً عن المركز الثقافى العربي، رواية جديدة تحت عنوان "ثورة الأيام الأربعة" للروائي والمترجم المغربي عبد الكريم جويطي.



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ومن أجواء الرواية: "ولأن الشبّان فى الوادى يخرجون ولا يعودون، ولأن الوادى القاسى لم يعد يقنع أحداً بالبقاء فيه، ولأن رغبات وحاجات جديدة وُلدت ولا يمكن إشباعها إلّا فى مكان آخر، فقد انضافت تباعاً للربوة نساء أخريات كان لهنّ غائب أو شيء ما لينتظرنه، سعد، زوج، صحّة، أمان.. وبتلك الطاقة الروحية التى تسكن أمكنة بسيطة ومتواضعة لا تهب ما هو خارق واستثنائي، وإنما تعطى وبسخاء ذلك الجوهر الذى لا تستقيم حياة القهر إلّا به: الرجاء. صارت الربوة رديفة للأمل، ولِما سيأتى على حين غرة، ولذلك الخيال الذى يتقدّم، وفى كل خطوة يقترب بها يبدِّد غمة ويدوس خصاصة وينهى دمعاً، عشرون عاماً بأيام زمهريرها وثلجها ومطرها ورعودها وأيام حرّها ورياح شركها الخانقة، وهنّ هناك كل يوم مترقِّبات متلهِّفات يتطلّعن لما سيلده المدخلان، وما مات من مات خارج الوادى إلّا لأن لا قلب فى الربوة ينتظره ويهفو لظهوره، وما غاب من غاب إلّا لأن لا عين فى الربوة تتشوّق لرؤيته قادماً، وما وُلد شيء فى الوادى أقوى من أمل الآتي، وصمود النساء فى ترقبه".



عبد الكريم الجويطي



عبد الكريم الجويطي، ولد يوم 13 مايو 1962 بمدينة بنى ملال، هو كاتب وروائى ومترجم مغربى حاصل على جائزة المغرب للكتاب، اشتغل أستاذا، تم مندوبا ومديرا جهويا لوزارة الثقافة، وهو حاليا مكلف بالدراسات فى وزارة الثقافة بجهة تادلة أزيلال.



وقد قام عبد الكريم جويطى سنة 2010 بترجمة رواية البلجيكية إيميلى نوثومب "نظافة القاتل" إلى اللغة العربية، حاز على العديد من الجوائز، من بينها جائزة المغرب للكتاب، وجائزة اتحاد كتاب المغرب. من أهم رواياته رواية المغاربة التى حققت نسبة استثنائية فى التداول والانتشار والشهرة، ووصلت إلى القائمة الطويلة ل جائزة البوكر للرواية العربية، وحصلت على جائزة المغرب للكتاب.



صدرت له عدة روايات ونصوص سردية: أولها ليل الشمس (1992)، رواية فازت بجائزة اتحاد كتاب المغرب، زغاريد الموت (1996)، عن منشورات افريقيا الشرق، رمان المجانين (1998)، الموريلا الصفراء (2003)، للمؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتيبة الخراب (2007)، وصلت إلى القائمة الطويلة للرواية العربية سنة 2009، المغاربة (2016).

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