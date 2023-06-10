البوابة - صدر حديثا عن دار الساقي للنشر، فى بيروت، ترجمة عربية لكتاب بعنوان " شطحات العقل.. بين الإبداع والجنون " من تأليف رافاييل غايار، ونقله إلى اللغة العربية المترجمة بديعة بوليلة.

صدر حديثا ترجمة كتاب " شطحات العقل.. بين الإبداع والجنون "

شطحات العقل.. بين الإبداع والجنون





يقول رافاييل غايار فى كتابه " شطحات العقل.. بين الإبداع والجنون " لقد ترسّخت عبر العصور الصورة النمطية للمبدع المجنون الخارج عن المألوف. فهل الجنون هو أصل الفن والإبداع؟ أم أنه عائق أمام تجلّيه؟



كما يتساءل رافاييل غايار: هل من أسسٍ علمية للعلاقة الراسخة في مخيالنا الجمعي بين الاضطرابات النفسية والعبقرية الإبداعية؟ وكيف يساعد الطب النفسي المصابين على تحرير طاقاتهم؟.



ويقدم رافاييل غايار فى كتابه "شطحات العقل.. بين الإبداع والجنون" قراءة في العلاقة بين الجنون والإبداع من منظار علمي وتاريخي وفلسفي وطبي، يستعين الكاتب فيها بحالات مرضية ودراسات علمية حديثة في محاولة لإعادة تشكيل فهمنا للاضطرابات النفسية وشروط الإبداع الفني والفكري.



يشار إلى أن رافاييل غايار هو طبيب نفسي وباحث وخبير قانوني. مدير المركز الجامعي للطب النفسي في مستشفى Sainte Anne وجامعة باريس. نُشرت أعماله حول عمليات الوعي واللاوعي في أكثر مجلات علم الأعصاب والطب النفسي شهرةً. يرأس مؤسّسة Pierre Deniker التي تدعم الأبحاث حول الاضطرابات النفسية وتعمل على تعزيز المعرفة.

المصدر: اليوم السابع

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