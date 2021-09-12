صدر حديثا كتاب "رواء الغليل في أدب الهجرة والرحيل" للكويتي براك القعيط

صدر حديثا عن "دار الظاهرية للنشر والتوزيع" في الكويت كتاب "رواء الغليل في أدب الهجرة والرحيل"، تأليف الناقد الكويتي براك القعيط...

والكتاب عبارة عن دراسة نقدية لموضوعي الهجرة والرحيل في الأدب العربي متخذا من روايتي "موسم الهجرة إلى الشمال" للطيب صالح و"مقام عزيز" لعبد العزيز الجاسم أنموذجا.

يؤكد الدكتور القعيط بأن مهمة الناقد الأساسية هي دعم مسيرة الحركة النقدية وتسليط الضوء على أهم الأعمال الأدبية التي قد تنتج مشهدا أدبيا جديدا. ويركز بأن الناقد العربي يجب عليه الابتعاد عن الممارسات والتنظيرات الأكاديمية الجافة التي لا تطبق فعلياً على موضوع النقد، وأنه يحاول أن ينتهج أسلوب التحليل العام المشفوع بالبحث الفني عن التقنيات الأدبية التي تساهم في بناء الجودة الأدبية في الأعمال الروائية.

ووجه الكاتب سهام نقده لما أسماه "النقد الصحفي" حيث أشار إلى "تغيير الطريقة النقدية التنظيرية التي يتم بها نقد الأعمال الأدبية، والابتعاد عما أسماه النقد الصحفي الذي يركز على النظريات النقدية دون الاهتمام بطريقة تطبيقها على النص".



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