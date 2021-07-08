صدر حديثا للكاتبة الدكتورة غالية الزامل ديوان شعر "لا تبالي" وأيضا كتاب الطفل "العصفور نور" فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ52...

لا تبالى

ديوان الشعر "لا تبالى" هو من الشعر الفصحى، ويضم أكثر من 17 قصيدة منها "أعرفك، لن يأتى زمن الأنبياء، لا تبالى، معشوقتى، استطيع؟!، خلف أستار الزمن، حروفى الضائعة، العشق العربى، حرة أنا، رغما عنى أراك، بنات الوادى، ليالى الشتاء، ضى القمر، الرجوع والحنين، وطن السعادة".

العصفور نور

أما كتاب "العصفور نور" فهو الكتاب الأول لسلسة زهور، ويضم ثلاث قصص للأطفال تنمى الخيال والإدراك بأسلوب علمى وشيق، وتأتى القصص الثلاث تحت عنوان "النحلة والذبابة المغرورة، العصفور نور، الديك المتنمر".

يشار إلى أن الكاتبة الدكتورة غالية الزامل، شاعرة وناقدة وناشطة في مجال المرأة والطفل، حاصلة على درجة الدكتوراة فى الإعلام وثقافة الأطفال من جامعة عين شمس، وأيضا الماجستير فى الإعلام من جامعة عين شمس، ولها العديد من الكتابات كتبت فى عدة مجلات ما بين المقال والشعر والخواطر والقصص، إلى جانب مجموعة من الروايات ودواوين الشعر وأغانى للأطفال وقصص للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من الدراسات والقراءات النقدية.



الكاتبة غالية الزامل

وشاركت غالية الزامل في المهرجان الدولي للعرائس والدمي المقام بجامعة البصرة بالعراق 2020 بمسرحية "اهرب يا كورونا" من تأليفها وإخراجها، كما شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية والأدبية والثقافية، وأيضا في مؤتمر جماعة أدب الطفل العربي الثاني والذي كان يحمل عنوان مجلات الأطفال في الوطن العربي، عبر منصة زووم 2021، بورقة نقدية بعنوان "مجلات الأطفال في الوطن العربي في ظل السوشيال ميديا - ضرورة أم رفاهية ؟!"، وهى مؤسس ورئيس رابطة الشعراء والأدباء والإعلاميين العرب علي الإنترنت.

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