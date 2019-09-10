صدر حديثًا "الإعلام والمشاركة السياسية للشباب"

صدر حديثًا عن دار المصرية اللبنانية كتاب تحت عنوان "الإعلام والمشاركة السياسية للشباب- مصر تونس نموذجا"، للإعلامى الدكتور محمد عبده بدوى.

ويقول الدكتور محمد عبده بدوى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الكتاب ثمرة جهد امتد لسنوات فى دراسة المشهد الإعلامى المصرى والتونسى وتحولاته عبر نصف قرن، ودور الشباب العربى فى المشاركة السياسية عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة".

يهتم هذا الكتاب بالكشف عن آثار الدور الجديد للإعلام على الشباب العربى، والتعرف على طبيعة العلاقة بين التعرض للفضائيات العربية الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى من جهة، ومستويات المشاركة السياسية لدى الشباب العربى فى مصر وتونس نموذجًا من جهة أخرى.

قام المؤلف بتقسيم هذا الكتاب إلى خمسة فصول تناول الفصل الأول منها مفهوم الشباب، ومفهوم المشاركة السياسية وأبعادها ومستوياتها. واستهدف الفصل الثانى الشباب العربى والمشاركة السياسية التقليدية، ودور الشباب فى ثورتى مصر وتونس، ومقترح لتمكين الشباب سياسيًا.

واستعرض الفصل الثالث مفهوم المجال العام والأطراف الفاعلة فيه، وطبيعة المجال العام فى العالم العربى، وعلاقة وسائل الإعلام التقليدية والمستحدثة بالمجال العام.

ورصد الفصل الرابع واقع الإعلام المرئى فى مصر وتونس قبل الثورتين وبعدها، وطبيعة النشاط السياسى للشباب العربى على وسائل التواصل الاجتماعى.

وتناول الفصل الخامس الواقع التطبيقى للمشاركة السياسية للشباب فى مصر وتونس مختتمًا هذا الفصل بطرح رؤية مستقبلية