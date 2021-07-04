صدر حديثًا المجموعة القصصية "حواديت الشرفة"، للكاتبة مريم أنيس، والمقرر عرضها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب...

حواديت الشرفة

وتقول الكاتبة إن المجموعة القصصية تحتوى 15 قصة فى قالب يجمع بين الواقع والخيال، ومعاناة بعض البشر اليومية وبعض المفاهيم الخاطئة التى تريد أن تعى الناس لها جيدًا، وعلى سبيل المثال أتحدث فى إحدى القصص عن مشكله الاكتناز القهرى فى إحدى قصصها "الجدران القديمة" المرض الذى يصيب الشخص ويجعله يتمسك بكل شىء لديه ولا يريد أن يتخلى عن الأشياء البالية.



وأوضحت الكاتبة مريم أنيس أن إحدى قصصها "على المعاش" تناقش الأشخاص الذين يتقاعدون ويصلون لمرحلة المعاش والمعاناة التى يمكن أن يتعرضوا لها، وأيضا فى قصصها تناقش كيف كان الماضى واختلافه فى كل شئ عن الحاضر ذلك يتضح فى قصص: الماضى ليس باهتا ومن العجوز وعم إسماعيل عدو المرأة .

كما تحتوى المجموعة القصصية عدد من القصص المشوقة والخيالية التى تجذب القارئ مثل قصتى لعنة تجسيد المشاهير وعلى مسئوليتك الخاصة، وتضيف الكاتبة حاولت أن أجعل المجموعة القصصية شاملة جامعة بين الواقع والخيال لتدون لنا مجموعة من الحواديت وربطتها بالشرفة التى هى رمز الأحاديث وحكايات العائلة و السمر.