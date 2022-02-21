صدور «أبناء برميثيوس» لهيرمان بارتزينغر عن مشروع كلمة أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة كتاب «أبناء بروميثيوس – تاريخ البشرية قبل اختراع الكتابة» لمؤلفه المؤرخ وعالم الآثار الألماني هيرمان بارتزينغر، وقد نقله إلى اللغة العربية الدكتور إلياس حاجوج وراجع الترجمة مصطفى السليمان.

صدور «أبناء برميثيوس» لهيرمان بارتزينغر عن مشروع كلمة

أسلوب علمي مشوق



يُعدّ كتاب «أبناء بروميثيوس» مرجعاً مهماً لكلّ قارئ أو مهتم بتاريخ البشرية، لا سيما قبل اختراع الكتابة. وهو يعرض لبدايات نشأة الإنسان قبل نحو 5 ملايين سنة وصولاً إلى نشوء الحضارات واختراع الكتابة قبل بضعة آلاف من السنين. وذلك بأسلوب علمي ممتع ومشوّق مع العديد من الصور والخرائط التوضيحية.

صدور «أبناء برميثيوس» لهيرمان بارتزينغر عن مشروع كلمة

عن الكتاب

يتناول الكتاب المسار التطوّري الطويل الذي قطعه الإنسان في القارات كافة ابتداءً من أوسترالوبيثيكوس، الذي ظهر لأول مرة في أفريقيا قبل نحو 7 ملايين سنة، وصولاً إلى الإنسان العاقل (Homo erectus) والحديث، الذي غزا أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وجزر المحيط الهادئ، وأخيراً الأمريكيتين، حتى ظهور المجتمعات الزراعية المعقدة على ضفاف نهري دجلة والفرات وفي وادي النيل.

يبيّن هيرمان بارتزينغر تكراراً مدى تأثير التغيّرات المناخية على أسلافنا ويبدي إعجابه بقدرتهم على التكيّف معها. فيبيّن كيف بدأ الإنسان الأول، مع أول فأس يدوية صنعها من الحجر، بصياغة تاريخه ودأب على التأثير في ظروفه البيئية والثقافية والاجتماعية مضفياً عليها طابعه الخاص بشكل متواصل. ويؤكّد المؤلّف أن المحرّك الرئيس لتطوّر الإنسان الثقافي كان سعيه الدؤوب إلى تحسين ظروف عيشه في بيئة دائمة التغيّر والتبدّل.

صدر حديثا "اللوفر.. فجر العشق والغرام الإبداعي"