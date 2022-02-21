صدر حديثا "اللوفر.. فجر العشق والغرام الإبداعي" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب "اللوفر.. فجر العشق والغرام الإبداعي" للفنان والناقد التشكيلي عبد الرازق عكاشة.

صدر حديثا "اللوفر.. فجر العشق والغرام الإبداعي"

من النص:

"هل حدثك أحد من قبل عن بحر من الألوان عن لون منه ألف لون بل مليون لون مختلف ألف رائحة ومثلها ألف درجة من درجات لون واحد؟".. هذا ما يحدثنا عنه عكاشة في هذا الكتاب ، حيث يأخذ القاريء في زيارة مختلفة ، لمتحف اللوفر الفرنسي، معتمدا خارطة جديدة لأقسام المتحف المعتادة، خارطة مختلفة عن كل ما تحدث عنه العالم حول المتحف من حيث المساحة الجغرافيا المبنى العتيق حدائق المتحف، أو عن أقسامه الفرعوني والياباني والآشوري والحضارات المختلفة، أو عن المدرسة الكلاسيكية والفن الأكاديمي وعصر النهضة وليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو.

ويقدم عكاشة من خلال فصول الكتاب الأربعة قراءة تعتمد على عشق اللون ودرجاته ومحاكاته للمشاعر والبصيرة وإشاراته للعقل والجسد، ويبدأ رحلته من اللون الأحمر الذي يحمل في درجاته ألف لون تختلف من فنان لآخر فأحمر دافنشي يختلف عن أحمر مايكل أنجلو ، ويختلف كذلك من بلد لآخر ومن عصر لعصر.

وينتقل في الفصل الثاني إلى سحر الطلائعيين المجددين وإبداعهم موضحا ذلك من خلال الخروج والتمرد على الخطوط المحددة لسقف الإبداع وسلطة المدارس التي تجف فيها عروق الابتكار ومشاعر التجديد ، كحالات الأفنجارد المجددين في متحف اللوفر.

وفي الفصل الثالث يتحدث عن اللون الأسود لون الأمان والوقار ويتميز الأسود بأنه سيد الالوان تاج رأس اللوحة ورمز الحياة عند الفراعنة والخوف والرعب عند الرومان.

وعند قدماء الفنانين الكبار المصريين قول آخر سحر جديد تجسده قداسة اللون الأسود باعتباره لون الحياة. وفي رحلة اللون الأسود تأتي وجوه الفيوم حاملة أقوى حالات التعبير عن الإنسانية الصادقة ، فيأتي اللون الأسود محيطا بالعين معلنا عن جمال الأبيض ومحددا لعمق الجمال والتعبير.

عن المؤلف:

شارك في معارض كثيرة في فرنسا والمغرب واليمن والسعودية ومصر واليابان و في بينالي الشارقة الدولي ـ الإمارات و المهرجان الدولي ببروكسل ـ بلجيكا تحت إشراف البرلمان الاوروبى وفي بينالي إيران الدولي الثاني وبينالي الكويت و سمبوزيوم الحرية الأول 2011 بالدوحة 2011.



له مقتنيات رسمية من أعماله في فرنسا وبلجيكا والعديد من دول أوروبا والدول العربية واليابان. عضو نقابة الفنانين التشكيليين المصريين وعضو الجمعية الدولية للفنون التشكيلية " أياب" باليونسكو و نقابة الصحافيين والإتحاد الدولي للصحافة الفرنكوفونية في باريس. ترأس تحرير جريدة" المهاجر" في باريس ، ناقد تشكيلي يكتب بمجلة "لوموند" النسخة العربية بعض الدراسات وعدة صحف تصدر في أوروبا والعالم العربي.

صدرت له رواية "فتيحة" وله تحت الطبع كتاب بالفرنسية حول "سمير رافع القرية الذكية" ورواية ثانية باسم "نوال".

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