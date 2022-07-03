صدور الترجمة العربية لرواية "ما بعد الموت" لعبد الرزاق قرنح أعلنت دار آثر للنشر، الفائز بجائزة نوبل للآداب لعام 2021، والتى نقلها إلى اللغة العربية المترجم نوف الميمونى.

صدور الترجمة العربية لرواية "ما بعد الموت" لعبد الرزاق قرنح

هجرة ونزوح وعنصرية



وتعد رواية "ما بعد الموت" إضافة إلى أرشيف الأدب الإفريقي، فإلى جانب الموضوعات التي تسود أعمال عبد الرزاق قرنح مِن هجرة ونزوح وعنصرية ومرحلة ما بعد الاستعمار؛ تدور أحداث الرواية حول موضوع هام ونادرًا ما يُسلَّط الضوء عليه، ألا وهو حيوات ومصائر الجنود الذين يقاتلون إلى صفّ المستعمر، فيعكس من خلالها كفاح وحياة المواطنين الأفارقة الذين اختطِفوا أو تم بيعهم من أجل القتال لصالح أوروبا.

صدور الترجمة العربية لرواية "ما بعد الموت" لعبد الرزاق قرنح



رواية ما بعد الموت

يشار إلى أن عبد الرزاق قرنح، من مواليد زنجبار (1948- ) روائي وأكاديمي تنزاني من أصول يمنية، يقيم في المملكة المتحدة ويحمل الجنسية البريطانية، يعمل قرنح أستاذا ومديرا للدراسات العليا في جامعة كنت في قسم اللغة الإنجليزية، في رصيده عشر روايات والعديد من القصص القصيرة والمقالات، ترشحت أعماله لعدة جوائز مثل، البوكر، الكومنولث للكتاب، وفي أكتوبر 2021 حازَ قرنح على جائزة نوبل في الأدب.



ومن أشهر روايات عبد الرزاق قرنح: "الجنة" (1994)، والتى تم وضعها فى القائمة المختصرة لكل من جائزة بوكر وويتبريد، والهجران (2005) و"باى ذا سى" (2001)، والتى تم إدراجها فى القائمة الطويلة لـ Booker وأدرجت فى القائمة المختصرة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز لجائزة الكتاب.



وينصب اهتمام عبد الرزاق قرنح الأكاديمى الرئيسى على الكتابة ما بعد الاستعمار والخطابات المرتبطة بالاستعمار، لا سيما فيما يتعلق بأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والهند.



وقد حرر الفائزة بجائزة نوبل للآداب مجلدين من مقالات عن الكتابة الأفريقية، ونشر مقالات عن عدد من الكتاب المعاصرين في فترة ما بعد الاستعمار، بما فى ذلك فى. إس. نايبول ، وسلمان رشدى، وزوى ويكومب.

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