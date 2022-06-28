مكتبة البوابة: أسرار "صليب موسى" تأليف الكاتب هيثم دبور الرواية تنتمى لأدب التشويق والإثارة المبنى على وقائع تاريخية؛ وتدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة يروح ضحيتها أحد الرهبان بدير سانت كاترين في سيناء، لتأخذنا الرواية في رحلة مليئة بالغموض والمتعة عبر 380 صفحة لحل لغز جريمة القتل، واكتشاف الدير، والمنطقة المحيطة به، وعلاقة الدير بالبدو هناك، وغيرها من الأمور الشيقة المتعلقة بهذه المنطقة الثرية تاريخيا وجغرافيا وإنسانيا.

قام دبور ببحث تاريخي وجغرافي موسع على مدى فترة زمنية امتد إلى أربعة سنوات ظل خلالها يتردد على تلك المنطقة من أجل جمع المعلومات اللازمة حول الرواية. إذ قام بعدة زيارات ميدانية لدير سانت كاترين أثناء عمله على ملف صحفي عام 2010، وحينها نمت علاقته بالدير وأغرته المعايشة والبحث والكتابة عنه.

مكتبة البوابة: أسرار "صليب موسى" تأليف الكاتب هيثم دبور

من الرواية:

"ولماذا كل تلك النواهي؟ أوَلمْ تكن أغلب وصايا الرب العشر لكليمه موسى نواهي؟ ثماني تحديدا. أوَلمْ يفعلها مع آدم وحواء في شجرته المباركة؟ النهي أسبق دائمًا من الأمر وأشد أهمية، ففي فعْله يحدث الجرم أو الخلل أو المعصية، أما الأمر المنسي ففي عدم فعله ضرر أقل، وذنب يجوز تكفيره أو تداركه".

في إحدى ليالي ديسمبر الثلجية، يتم استدعاء المصور الثلاثيني «أحمد بهى» المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني «بافلوس» المسئول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف «بهى» بمساعدة البدوي أبى عمران ووثائق الدير النادرة العديدَ من الأسرار الخطيرة.

مكتبة البوابة: أسرار "صليب موسى" تأليف الكاتب هيثم دبور

هيثم دبور

هيثم دبور هو كاتب، صحفى، سيناريست، وشاعر من مواليد مايو عام ١٩٨٦. تخرج في كلية الإعلام، جامعة القاهرة وبدأ مسيرته كصحفي في جريدة “المصري اليوم”. له العديد من المؤلفات مثل ديوان “ومن بعدها”، ديوان “بكرة مش مهم الساعة كام”، وديوان “إشى خيال”.كما له كتاب ساخر بعنوان “أول مكرر” وآخر بعنوان “مادة 212″، بالإضافة إلى روايات مثل “صليب موسى” و”حظر نشر”.

على جانب آخر له أفلام قصيرة مثل “بهية” و”فردى” وأفلام روائية طويلة مثل “فوتوكوبي”، “عيار نارى”، و”وقفة رجالة” وحاز على العديد من الجوائز كسيناريست. “هيثم دبور” له أيضًا مساهمات في عدة برامج شهيرة في التليفزيون والراديو حيث أنه كان من ضمن كتّاب وفريق إعداد برامج مثل “الخيمة”، “شبابيك”، “البيت بيتك”، “SNL بالعربي في أول ثلاثة مواسم”.

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