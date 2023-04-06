البوابة - صدر حديثا ترجمة إنجليزية لرواية "الغرق.. حكايات القهر والونس" للكاتب السوداني حمور زيادة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونقلها إلى اللغة الإنجليزية المترجم بول ستاركي.

صدور ترجمة إنجليزية لرواية حمور زيادة "الغرق.."

عن الرواية

تدور أحداث رواية (الغرق حكايات القهر والونس) فى قرية حجر نارتي التى تطل على ضفاف النيل فى شمال السودان، يوهمنا الكاتب بأن هذه الرواية تاريخية ويقول فى افتتاحيتها: "تبدو البلاد كما لو صنعت فى صدفة ماء، بلا خطة واضحة وعلى عجل، يمكن أن تستجيب السماء فى أى لحظة، كرامة للنهر الآتي من الجنة، ترسل السماء هداياها للغرقى على اليابسة العطشى، المتورطين فى هذه البلاد بحكم الميلاد"، ولكن نكتشف أن حمور استخدم التاريخ بصورة جميلة يحاكى بها الواقع أو نشاهده فى مناطق شمال السودان، رويداً رويداً يدخلنا إلى عالمه هو، بل يهشم كل ما نعرفه عن التاريخ، والثقافة فى شمال السودان، ومن هنا وهناك يصنع أسطورته الحكائية المدهشة.

يعتبر أبطال هذه الرواية مقهورين بصورة مفجعة جداً واضعين رقابهم تحت مقصلة الأسرة وسندان زوجة العمدة (حاجة الرضية)، حيث إن مصلحة الأسرة أهم من كل شىء (أهم من رغبات المرء ورأيه، مصلحة الجماعة تحدد ما يجب أن تحبه وتحلم به) فى هذه القرية الرجال يستلذون بجلد زوجاتهم عند المضاجعة يرتوى شبقهم عندما تعلو صرخاتهن وتحمر أجسادهن، يتنادون عند فايت ندو على ضفاف النيل، كانت خادمة فى بيت العمدة، لها عشرات الآباء من أهل القرية، كانت أمها تعمل على صناعة الخمور البلدية وتروى عطش الرجال، لذلك أنجبت عشرون طفلا لآباء جميعهم ماتو نجت فايت ندو وأختها وأخ هرب من القرية لفعلة ما.

صدور ترجمة إنجليزية لرواية حمور زيادة "الغرق.."

عن الكاتب

حمور زيادة كاتب وصحافي سوداني ولد في الخرطوم، السودان، عام 1977. عمل في العمل الطوعي والمجتمع المدني وعدد من الصحف السودانية، منها "المستقلة" و"أجراس الحرية" و"الجريدة". ترأس القسم الثقافي لصحيفة "الأخبار" السودانية. صدر له عدة أعمال: "سيرة أم درمانية" (مجموعة قصصية، 2008)، "الكونج" (رواية، 2010) و"النوم عند قدمي الجبل" (مجموعة قصصية، 2014). فازت روايته الثانية "شوق الدرويش" (2014) بجائزة نجيب محفوظ للأدب عام 2014 وترشحت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2015.

المصدر: اليوم السابع

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