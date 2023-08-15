البوابة - صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب، في دمشق، ترجمة عربية للمجموعة القصصية "فراش من حجر"، للكاتبة الكندية الكبيرة مارجريت آتوود، والتى نقلتها إلى اللغة العربية المترجمة رنا جوزيف زحكا.

صدور ترجمة رواية "فراش من حجر" للكندية مارجريت آتوود

تضم المجموعة القصصية "فراش من حجر" مجموعة من القصص التى تتناول أحداثًا تتعلق بالعصر الحالى، حول البصيرة، والعلاقات المضطربة، والانحراف النفسي.



بدأت مارجريت آتوود مسيرتها الأدبية مع الشعر عبر مجموعاتها الشعرية المبكرة، دبل بيرسيفوني عام 1961، لعبة الدائرة عام 1964، والحيوانات في ذلك البلد عام 1968، تركز مارجريت أتوود في سردياتها على السلوك البشري، وتحتفي بالعالم الطبيعي، وتدين المادية كما ينصب محور أدبا حول على النساء اللواتي يبحثن عن علاقتهن بالعالم والأفراد من حولهن.



اشتهرت مارجريت أتوود على مستوى العالم بروايتها التى صدرت عام 1985 The Handmaid's Tale أو حكاية الخادمة وهي رواية تدور أحداثها في نيو إنجلاند في المستقبل القريب وتفترض وجود نظام ثيوقراطي أصولي مسيحي في الولايات المتحدة، وقد تحولت الرواية إلى فيلم فيما بعد.

حصلت على جائزة البوكر سنة 2000 عند The Blind Assassin وهى رواية تجسد مذكرات امرأة كندية مسنة تكتب من أجل تبديد الالتباس حول انتحار أختها ودورها في نشر رواية يفترض أنها كتبت من أختها، كما حصلت على الجائزة مرة أخرى عام 2019 عن روية الوصايا.

وبالرغم من أن شهرتها كانت نتيجة كتاباتها المميزة كروائية كندية إلا إن شعرها نال قبولاً واسعاً كذلك ولها العديد من المجموعات الشعرية الناجحة والتي بلغت 15 مجموعة شعرية حتى الآن.

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