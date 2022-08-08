صدور ترجمة رواية ”عبر الطرق “ تأليف سيلفان برودوم يصدر قريبًا عن دار مصر العربية للنشر والتوزيع ترجمة عربية من رواية ”عبر الطرق “ تأليف سيلفان برودوم، وترجمة أريج جمال.

صدور ترجمة رواية ”عبر الطرق “ تأليف سيلفان برودوم

عن الرواية

الرواية حازت على جائزة فيمينا للروية 2019 - جائزة لونديرنو القراء 2019. ويدور أحداثها حول ساشا، كاتب أربعيني، يغادر باريس كي يستقر في مدينة هادئة وصغيرة من جنوب فرنسا. بمجرد وصوله، يعثر على صديق شبابه، ذلك الذي يُطلق عليه رحّال الأوتوستوب، ويتعرّف على رفيقته ماري مُترجمة الروايات، وابنهما الصغير أوجسطين. اليوم تعُاني الأسرة من غيابات رحّال الأوتوستوب المُتكررة بسبب أسفاره عبر فرنسا. بالتدريج يحل ساشا محل صديقه القديم. لكن إلى أي مدى يُمكن أن يحدث ذلك؟ «عبر الطرق» رواية عن الصداقة والحُب، وأيضاً عن الحرية.

صدور ترجمة رواية ”عبر الطرق “ تأليف سيلفان برودوم

عن سيلفان برودوم

سيلفان برودوم مواليد عام 1979 كاتب روايات وريبورتاجات صحفية. عاش لفترة طويلة في إفريقيا، وتنقل بين عدة بلاد منها السنغال والنيجر وجزيرة موريس. صدر له عدة أعمال، منها Là, avait dit Bahi «هناك، قال باهي» التي تدور أحداثها في الجزائر. و«عبر الطرق» التي بين أيدينا، وقد حازت جائزة فيمينا عام 2019 ولونديرنو القراء لنفس العام. صدر له العام الماضي كتاب قصص قصيرة بعنوان Les orages «العواصف». هذه هي الترجمة العربية الأولى، لعمل من أعماله.

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