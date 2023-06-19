البوابة - لعشاق الروايات الرومانسية الحالمة نقدم لكم 6 روايات رومانسية بأقلام 6 نساء عربيات موهوبات يتحدثن بلسان الحبيبة، والأرملة والمطلقة والمخدوعة، ينقلن لكم أسرار العشق الممنوع في مجتمع صارم يقسو على النساء.

6 أفضل روايات عربية رومانسية بأقلام كاتبات عربيات

روايات عن العشق والغرام

1. الأسود يليق بك لأحلام مستغانمي.

هي قصّة حبّ تجول الكاتبة من خلالها في الزوايا المعتمة والملتبسة لعلاقات الحبّ: كيف لا تخلو أيّة علاقة من حروب صغيرة ورهانات وتحدّيات بين الطرفَين؟ بخيالها الغنيّ، تخترع الكاتبة لبطلَيها، رجل الأعمال الغنيّ والمطربة الملتزمة والشَّموخ.

بطلة الرواية “هالة”، ذات الثياب السوداء، التي قررت ارتدائها أبدًا؛ حدادا على مقتل والدها وشقيقها، على يد الإرهابيين، في بلدها الجزائر، قبل أن ترحل إلى سوريا برفقة والدتها، ثم تقطن عالم الغناء، فتصبح مطربة، تلفت انتباه أحد الأثرياء، فيضع الخطة تلو الأخرى ليوقعها في شباك حبه، وتبدأ مرحلة العشق في حياة هالة، بباقة من الزهور يرسلها إليها العاشق الثري، مرفقة بعبارة: “الأسود يليق بكِ”.

تدور أحداث الرواية حول مليونير لبناني ناهز عمره في الخمسين سنة أعجبته مطربة جزائرية باسم هالة الوافي في السابعة والعشرين من عمرها شاهدها السيد طلال هاشم مصادفة في برنامج تلفزيوني فقرر أن تكون له. يبدأ طلال الذي جاهد ليثري محصوله الثقافي في الموسيقى والفن والشعر إلى وضع الخطة تلو الخطة للإيقاع بهذه الحسناء التي ترتدي الأسود حدادا على مقتل والدها وأخيها خلال الاضطرابات التي شهدتها الجزائر في مطلع القرن الحالي.



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2. بنات الرياض للكاتبة رجاء الصانع.

عنوان الرواية اللافت «بنات الرياض»، ماخوذ من أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله «يا بنات الرياض» تتلخص الفكرة في حكاية أربع فتيات من الطبقة الغنية في العاصمة السعودية، اسمتهن قمرة ولميس وسديم وميشيل (مشاعل)، ارتبطن بعلاقة صداقة، ومكاشفة لأسرارهن عبر الشبكة العنكبوتية، وطرح خمسين رسالة إلكترونية، وجهت إلى مجموعات «الياهو غروب» المعروفة، أطلقت عليها «سيرة وانفضحت». والفتيات الأربع يبحثن عن الحب: قمرة مطلقة بعد اكتشاف خيانة زوجها لها، سديم تركها خطيبها بعد أن سلمته نفسها في لحظة من تشتت ورغبة ليتركها بعد ليلة دافئة، ثم تأخذه الظنون بعيداً ومعتقداً أنها فعلت ذلك مع آخرين قبله، أما مشاعل فلم يتمكن حبيبها من الزواج، وفشلت علاقته بها، لأنه امتثل لأوامر أمه الرافضة أن يتزوج ابنها من فتاة أمها أمريكية، ولميس فكانت أوفر حظاً منهن، ولعبت دوراً في مساعدتهن، وروت تجاربهن، وأقامت علاقات جيدة معهن.





3. أحببتك أكثر مما ينبغي بقلم أحلام عبد الحكيم.

تدور رواية احببتك أكثر مما ينبغي حول قصة حب بين شخصين من المملكة العربية السعودية وهم «عزيز و جمانة» ولكنهما تعارفا اثناء دراستهما في كندا، وتوضح الرواية طبيعة الحب بالنسبة للمرأة الشرقية وغيرتها وشكوكها المستمرة، كما توضح الرواية طبيعة الرجل الشرقي في تسرعه وحكمه السريع، تتحدث الرواية بصوت بطلة الرواية جمانة التي تسرد الأحداث من منظورها لتلك الأحداث.





4. ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي.

تبدأ الرواية بعودة خالد بن طوبال إلى الجزائر بعد سنوات من الاغتراب للمشاركة في دفن أخيه الذي قتلَ برصاصة طائشة في أحداث أكتوبر عام 1988م، وفي ذلك الوقت يقرِّر أن يكتب قصَّته مع حياة، لأنَّه قرَّر أن يمحوها من ذاكرته إلى الأبد، فقد كان خالد من أوائل الشباب الذين شاركوا في الثورة الجزائرية، خصوصًا أنَّه كان جارًا للسي طاهر أحد قادة الثورة آنذاك وهو والد حياة، وبعد وفاة والدة خالد يلتحق برجال سي طاهر ويتقرَّب منه، ويجد فيه أخًا وسندًا، ويبدأ سي طاهر بإسناد المهام الصعبة والخاصة إليه، ويبقى كلك إلى يُصاب خالد ما يؤدي إلى بتر يده اليسرى، فيضطر إلى الانتقال إلى الحياة المدنية.





5. في قلبي أنثى عبرية للكاتبة خلود حمدي.

تدور أحداث الرواية بين تونس وجنوب لبنان، فهي تحكي قصة فتاة مسلمة اسمها ريما قد أسلمتها والدتها قبل موتها لرجل يهودي اسمه جاكوب -تناديه الفتاة بابا يعقوب- يعيش في تونس في جزيرة جربة، فهو يهودي قد صار عربيًّا من خلال الاندماج بالشعب العربي، وكونه قد جاء أجداده إلى الجزيرة من مئات السنين، فقد صار عربيًّا بحكم الإقامة واللسان الذي ينطق به، فكان يحب ريما ويعطف عليها ويشعر بحاجتها إليه أكثر من حاجة ابنيه له، مع أنّ زوجته لا تُحبّها وترفض وجودها في البيت.



6. مخمل للكاتبة حزمة حبايب.

رواية مخمل تُركّز على مجموعة من قصص الحب التي تُصوّرها الكاتبة، من خلال سرد مختلف، وهي تبتعد كل البعد عمّا هو أسطوري، فقد صرّحت بأنّها تعلمت الخياطة وتعرفت بكل أنواع الأقمشة قبل أن تشرع بكتابة روايتها، وذلك حتى تقدم للقارئ محتوًى صادقًا وحقيقيًا يلامس شغاف قلبه، وينقله إلى الواقع الفلسطيني.



هذه ليست مجموعة قليلة من الروايات الرومانسية العربية الرائعة. إذا كنت تبحث عن قصة حب ستبقى معك لفترة طويلة بعد الانتهاء من قراءتها ، فعليك بالتأكيد التحقق من أحد هذه الكتب.

المصدر: سطور

في ذكرى ميلاد يوسف السباعي فارس الرومانسية

