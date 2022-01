صدور ترجمة كتاب "عصابة منتصف الليل" لديفيد وليامز صدر حديثاً عن الدار العربية للعلوم ناشرون، الترجمة العربية لكتاب الناشئة "عصابة منتصف الليل" تأليف ديفيد وليامز، ورسوم توني روس، ومن ترجمة منتدى علمي.

صدور ترجمة كتاب "عصابة منتصف الليل" لديفيد وليامز

نبذة عن الكتاب

أثناء مباريات كريكت، أصابت كرة رأس توم، فنقل إلى مستشفى اللورد فنت، حيث كان في استقباله حمّال دميم الوجه. منذ دخول توم إلى المستشفى، والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، خصوصاً بعد أن صادف رئيسة الممرضات المسؤولة عن جناح الأطفال، ولكن بعد حين وجد توم نفسه في خضم أكثر الرحلات إثارة في حياته.

صدور ترجمة كتاب "عصابة منتصف الليل" لديفيد وليامز

قصة مؤثرة للغاية يتتبع فيها ديفيد ووليامز حياة خمسة أطفال مرضى في مستشفى اللورد فَنت في لندن؛ لم يمنعهم المرض من المغامرة.

قصة ساحرة عن الصداقة وتحقيق الأحلام كُتبت بأسلوب تربوي مبسط سهل القراءة، وزُينت برسومات كوميدية يعيش الأولاد من خلالها الأحداث حتى النهاية.

صدور ترجمة كتاب "عصابة منتصف الليل" لديفيد وليامز

عن المؤلف: ديفيد واليامز

ديفيد إدوارد ويليامز (مواليد 20 أغسطس 1971) ، المعروف باسم David Walliams ، هو ممثل كوميدي إنجليزي وممثل وكاتب وشخصية تلفزيونية. اشتهر بعد عمله مع مات لوكاس على قناة بي بي سي الكوميديا سلسلة Rock Profile (1999-2000، 2009)، Little Britain (2003-2007)، Come Fly with Me (2010-2011). منذ عام 2012 ، كان واليامز حكماً في مسابقة عرض المواهب التلفزيونية British 's Got Talent على قناة ITV. وهو أيضًا مؤلف لكتب أطفال ، حيث بيع منه أكثر من 37 مليون نسخة حول العالم.

لعب واليامز دور Greville White في الفيلم التلفزيونيز Capturing Mary (2007) . قام بكتابة وتمثيل دور البطولة في المسرحية الهزلية Big (2013-2014) School ، حيث لعب دور مدرس الكيمياء كيث تشيرش. في عام 2015 ، تألق واليامز في دور Tommy Beresford في مسلسل دراما BBC Partners in Crime ، وكتب ولعب دور البطولة في سلسلة الكوميديا ​​الخاصة به Walliams & Friend . حصل على جائزة أفضل قاضٍ تلفزيوني عن عمله في برنامج British's Got Talent في جوائز التليفزيون الوطني للأعوام 2015 و 2018 و 2019 .

بدأ واليامز في كتابة روايات الأطفال عام 2008 بعد الحصول على عقد مع HarperCollins . ترجمت كتبه إلى 53 لغة ، وقد وُصف بأنه "كاتب الأطفال الأسرع شهرة في المملكة المتحدة، بأسلوب أدبي شبيه بأسلوب رولد دال. تم اقتباس بعض كتبه في أفلام تلفزيونية ، والتي ظهر فيها أيضًا ، مثل Mr Stink (2012) و Gangsta Granny (2013) و Billionaire Boy (2016).

الموقع الإلكتروني: worldofdavidwalliams .com

المزيد:

أنشطة وقاعة للأطفال في معرض القاهرة الدولى للكتاب