البوابة - صدر حديثًا عن دار الساقي للنشر، آخر كتاب للدكتور الراحل محمد شحرور "تصوُّر الإنسان عن الله" ويندرج الكتاب ضمن فئة كتب الفكر والسياسة، ويقع في 160 صفحة.

صدور "تصور الإنسان عن الله" آخر كتب محمد شحرور

كيف تصوَّرَ الإنسانُ القديم وجودَ اللّه؟

وفي هذا الكتاب يجيب الدكتور محمد شحرور رحل فى سنة 2019 على مجموعة من التساؤلات أبزرها: كيف تصوَّرَ الإنسانُ القديم وجودَ اللّه؟ ومن هو اللّه في بعض الحضارات والديانات كالهندوسية والمسيحية؟، وكيف رسمت تياراتُ الفكر الإسلامي صورةَ الرّحمن؟

يجيب الدكتور محمّد شحرور في كتابه المكتشَف بعد وفاته عن هذه الأسئلة، كاشفاً عن تطوّر تصوُّر الإنسان عن الخالق عبر العصور والديانات المختلفة.

صدور "تصور الإنسان عن الله" آخر كتب محمد شحرور

عن الكتاب

كتاب يوجز رحلة الإنسان في البحث عن فهم الذات الإلهية، ويبيّن المحاولات لفهم تلك الذّات من خلال تجسيدها بمختلِف التصوّرات.

والدكتور محمد شحرور (1938-2019) باحث ومفكّر سوري. هو مرجع أساسي في العلوم القرآنية بعدما أوجد نهجاً جديداً وعلمياً لفهمها. من إصداراته عن دار الساقي: «الكتاب والقرآن»، «الدين والسلطة»، «تجفيف منابع الإرهاب»، «دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم»، «الإسلام والإنسان» (جائزة الشيخ زايد 2017).

محمد شحرور في سطور

ولد في دمشق، سوريا 11 / 4 / 1938 وتوفي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 21 / 12 / 2019.

حصل في دمشق على التعليم الابتدائي عام 1949، وشهادة التعليم الإعدادي عام 1953، وشهادة التعليم الثانوي عام 1957.

سافر إلى الاتحاد السوفياتي ببعثة دراسية لدراسة الهندسة المدنية في موسكو عام 1959، وتخرج بدرجة دبلوم في الهندسة المدنية عام 1964.

عين معيداً في كلية الهندسة المدنية – جامعة دمشق عام 1965 حتى عام 1968.

أوفد إلى جامعة دبلن بإيرلندا عام 1968 للحصول على شهادتي الماجستير عام 1969، والدكتوراه عام 1972 في الهندسة المدنية – اختصاص ميكانيك تربة وأساسات.

عين مدرساً في كلية الهندسة المدنية – جامعة دمشق عام 1972 لمادة ميكانيك التربة، ثم أستاذا مساعداً.

افتتح مكتباً هندسياً استشارياً لممارسة المهنة كاستشاري منذ عام 1973، ومازال يمارس الدراسات والاستشارات الهندسية في مكتبه الخاص في حقل ميكانيك التربة والأساسات والهندسة. وقدم وشارك في استشارات فنية لكثير من المنشآت الهامة في سوريا.

له عدة كتب في مجال اختصاصه تؤخذ كمراجع هامة لميكانيك التربة والأساسات.

بدأ في دراسة التنزيل الحكيم وهو في إيرلندا بعد حرب 1967، وذلك في عام 1970، وقد ساعده المنطق الرياضي على هذه الدراسة، واستمر بالدراسة حتى وفاته، حيث أصدر الكتب التالية ضمن سلسلة (دراسات إسلامية معاصرة) الصادرة عن دار الأهالي للطباعة والنشر في دمشق:

(الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة) عام 1990. (822) صفحة.

(الدولة والمجتمع) عام 1994. (375) صفحة.

(الإسلام والإيمان – منظومة القيم) عام 1996. (400) صفحة.

(نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي – فقه المرأة ” الوصية – الإرث – القوامة – التعددية – اللباس”) عام 2000. (400) صفحة.

(تجفيف منابع الإرهاب) عام 2008. (300) صفحة.

وصدر له عن دار الساقي، بيروت – لبنان، الكتب التالية:

(القصص القرآني – المجلد الأول: مدخل إلى القصص وقصة آدم) عام 2010. (359) صفحة.

(الكتاب والقرآن – رؤية جديدة) عام 2011. (711) صفحة.

(القصص القرآني – المجلد الثاني: من نوح إلى يوسف) عام 2012. (286) صفحة.

(السنة الرسولية والسنة النبوية – رؤية جديدة) عام 2012. (229) صفحة.

(الدين والسلطة – قراءة معاصرة للحاكمية) عام 2014. (480) صفحة.

(الإسلام والإيمان – منظومة القيم) عام 2014 (336) صفحة.

(فقه المرأة – نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي) عام 2015 (384) صفحة.

(أمُّ الكتاب وتفصيلها: قراءة معاصرة في الحاكمية الإنسانية – تهافت الفقهاء والمعصومين) عام 2015 (464) صفحة.

(دليل القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم – المنهج والمصطلحات) عام 2016 (111) صفحة.

(الإسلام والإنسان – من نتائج القراءة المعاصرة) عام 2016 (207) صفحة.

(نحو أصول جديدة للفقة الإسلامي – أسس تشريع الأحوال الشخصية الوصية-الإرث-القوامة-التعددية-الزواج-ملك اليمين-الطلاق-اللباس) عام 2018 (400) صفحة.

(الدولة والمجتمع – هلاك القرى وازدهار المدن) عام 2018 (415) صفحة.

(القرآن في الفكر المعاصر – محاضرات في “معهد العالم العربي” باريس 2017-2018) عام 2020 (160) صفحة.

وصدر عن دار بريل في هولندا، كتاب: The Qur’an, Morality and Critical Reason – The Essential Muhammad Shahrur

وصدر عن دار غيرلش في ألمانيا كتاب: Islam and Humanity – Consequences of a Contemporary Reading

وصدر كتاب “Pour un islam humaniste” الترجمة الفرنسية لكتاب “الإسلام والإنسان”

أجريت معه مقابلات صحفية من عدة صحف ومجلات عربية وأجنبية يومية وشهرية ودورية تدور حول أبحاثه والأحداث الراهنة بوقتها . منها مجلة الإيكونيميست البريطانية، صحيفة الراية القطرية، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مجلة ديرشبيغل الألمانية، صحيفة ديه فيلد الألمانية، مجلة روز اليوسف المصرية، صحيفة النهار اللبنانية، صحيفة السفير اللبنانية، صحيفة النور السورية، صحيفة الاتحاد الإماراتية وغيرها.

أجرى عدد من اللقاءات المتلفزة منها:

قناة أوربت الفضائية حلقات تلفزيونية بثت على الهواء مباشرة (حضوري وعلى الهاتف) عام 2000 – 2001 (22 حلقة تلفزيونية كل منها حوالي الساعتين)

لقاء ضمن برنامج “روافد” على قناة “العربية” عام 2010

لقاء ضمن برنامج “منارات” على قناة “العربية” عام 2016

لقاء ضن برنامج “ضيف ومسيرة” على قناة “فرانس 24” عام 2016

برنامج “النبأ العظيم” على قناة “روتانا خليجية” عام 2017 (30 حلقة طيلة شهر رمضان)

لقاء خاص على قناة “الحرة” عام 2018

برنامج “لعلهم يعقلون” على قناتي “أبو ظبي” و “روتانا خليجية” عام 2018 (29 حلقة طيلة شهر رمضان)

له عدد من الحلقات المصورة المتوفرة على وسائط التواصل الاجتماعي (فيسبوك ويوتيوب) منها:

برنامج التفكير والتغيير (43 حلقة)

رؤية معاصرة (31 حلقة)

دعي إلى بلدان عربية وأوربية وأمريكية من قبل هيئات حكومية ومدنية وجامعات منذ عام 1993 بصفة باحث ومفكر إسلامي وطرح خلال هذه الزيارات منهجه وقراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم، ونشرت له هذه الأبحاث في الدوريات والنشرات الصادرة عن هذه الهيئات. منها: مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في نيويورك، جامعة هارفارد، جامعة بوسطن، جامعة دورتماوث، مؤتمر ميسا في شيكاغو 1998، جامعة برلين 2001، المجلس الإسماعيلي في لندن 2002، مؤسسة روكفلر في بيلاجيو إيطاليا، نادي العروبة في البحرين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جمعية التجديد في البحرين، الجمعية النسائية في البحرين، مجلة مقدمات في المغرب، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد في المغرب. مجلس العلاقات الخارجية في ألمانيا، مؤسسة كونراد آدينآور الألمانية في عمان، جامعة يال الأمريكية في تركيا، معهد العالم العربي في باريس، جامعة باريس .. وغيرها في جنيف، تونس، الأردن، القاهرة، مسقط، ليون، الرباط .

المصدر: اليوم السابع / موقع الدكتور محمد شحرور

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