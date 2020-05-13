صدور رواية «يا ناردين:هذه هي الحياة» للأديب بشير عبد الواحد يوسف

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدرت رواية « يا ناردين : هذه هي الحياة » للأديب والمفكر الدكتور/ "بشير عبد الواحد يوسف" المقيم في السويد.

الرواية تقع في 160 صفحة من القطع المتوسط ، رواية رومانسية حقيقية مستوحاة من الواقع ، تبدأ أحداثها في أعوام الثمانينات من القرن الماضي أثناء الحرب الضروس بين العراق وإيران. وتجسِّد كل معاني الحب والعواطف الإنسانية النبيلة ، وتعبِّر عن قوة أواصر الصداقة الحقة ، النابعة من القلب ، التي لا تُقدَّر بأثمان ، ولا تذوب كما يذوب الجليد ، ولا تغيب كما تغيب الشمس ، وهي الوردة الوحيدة التي لا أشواك فيها ، لأنها حلم وكيان يسكن الوجدان.

كذلك تجسِّد حق الجار على الجار ، من خلال شخصية "أبو سعد" الذي كان نِعمَ الجار لأهل "ناردين" ، وأبًا روحيًا لها بعد أن رحل كل أهلها. صان الصداقة وحق الجيرة بكل إخلاص وأمانة ومحبة ، فالصداقة الحقة لا تموت إلا إذا مات الحب ، وأبو سعد وناردين ولؤي لديهم من الحب ما يكفي كل الناس.

كما تصوِّر الرواية أحوال المجتمع العراقي خلال السنوات الأربعين الأخيرة ، والتطورات التي اعترته ، وكذلك حياة الريف والعشائر والمضائف في جنوب العراق.

الرواية هي التعاون السابع بين المؤلف و"مؤسسة شمس للنشر والإعلام" بعد ثلاث روايات: «الحب الحقيقي» - «رضاب» - «الفريضة» ، وثلاثة كتب : «حكايات صغيرة/ من حكايات الشعوب) - «الصابئة المندائيون بين الإنصاف والإجحاف» - «الصابئة المندائيون/ دائرة معلومات موجزة».

الدكتور/ بشير عبد الواحد يوسف

bashir_1208@yahoo.com

• عالم ومفكر وأديب عراقي ، مقيم حاليًا في السويد.

• وُلِد في مدينة العمارة ( محافظة ميسان ) في 12 - 8 - 1943م وانتقل مع عائلته في نفس العام إلى مدينة البصرة وأكمل دراسته الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية في مدارسها.

• حصل على الشهادات:

1- بكالوريوس هندسة طيران.

2- ماجستير هندسة طيران.

3- دكتوراه علوم سياسية.

4- دكتوراه دراسات مندائية (أديان مقارنة).

صدر له عدة كتب علمية وفكرية وأدبية، منها :

1- بناء هيكل الطائرات ومنظوماتها.

2- بناء محرك الطائرات النفاذة ومنظوماتها.

3- صيانة الطائرات النفاذة ومنظوماتها.

4- رئيس اللجنة المشرفة على ترجمة الكتاب المقدس لطائفة الصابئة المندائيين (الكنز العظيم).

5- حكايات صغيرة ( من حكايات الشعوب). شمس للنشر والإعلام، القاهرة 2016.

6- الموسوعة المندائية/1 - الصابئة المندائيون بين الإنصاف والإجحاف: شمس للنشر والإعلام، 2017م

7- الحب الحقيقي : رواية. شمس للنشر والإعلام ، 2018م

8- الموسوعة المندائية/2 - الصابئة المندائيون/ دائرة معلومات موجزة : شمس للنشر والإعلام ، 2018م

9- رضاب : رواية. شمس للنشر والإعلام ، 2019م

10- الفريضة : رواية. شمس للنشر والإعلام ، 2019م

11- يا ناردين هذه هي الحياة : رواية. شمس للنشر والإعلام ، 2020م



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