صدور طبعة ثانية من «باريس في الأدب العربي» عن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهي عبارة عن دراسة نقدية في إشكالية العلاقة بين المركز والأطراف.

صدور طبعة ثانية من «باريس في الأدب العربي»

عن الكتاب

يسعى الكتاب إلى تحليل حضور باريس في الأدب العربي الحديث، عبر مجموعة من النصوص التي تنتمي إلى أكثر من جنس أدبي، ويتوزّع أصحابها على أزمنة وأمكنة مختلفة، ويصدرون عن رؤى متعددة، وإن ظل يجمع بينهم أنهم أقاموا في باريس زمناً يقصر أو يطول، لتكون رؤاهم صادرة عن تجربة ومعايشة.

صدور طبعة ثانية من «باريس في الأدب العربي»

الدكتور خليل الشيخ

باحث وناقد أدبي ومترجم، يعمل رئيس قسم اللغة العربية في جامعة اليرموك- الأردن، حصل على الدكتوراة من جامعة فريدريش فيلهلم- بون- ألمانيا عام 1986.

وعمل أستاذاً زائراً في أكثر من جامعة أردنية وعربية. أصدر عدداً من الدراسات من أبرزها: "الانتحار في الأدب العربي"، "باريس في الأدب العربي" و"دوائر المقارنة"....وغيرها. كما أن له العديد من الكتب المترجمة عن الالمانية، نذكر منها: "يوميات فرانتس كافكا 1910-1923"، "آدم وإيفيلين" لإنجو شولتسه، و"أوروبا والشرق من منظور واحد من الليبراليين المصريين" لبوبر يوهانزن.

يعمل الدكتور خليل الشيخ أستاذاً للأدب العربي في جامعة اليرموك، وسبق أن عمل في عدة أقطار عربية. وقد قدم دراسات وأبحاث عدة في النقد الأدبي، نشر أغلبها في الصحف والمجلات العربية، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العربية والدولية.

مؤلفات خليل الشيخ

- الانتحار في الأدب العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1977.

- باريس في الأدب العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدعم من رابطة الكتاب الأردنيين.

- "خارج المكان"

- سيرة التحرر من المنفى

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