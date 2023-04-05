البوابة - صدر حديثًا عن مكتبة تنمية، بالتعاون مع منشورات تكوين، طبعة مصرية من رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو"، للروائية الليبية نجوى بن شتوان ، والمدرجة ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" في دورتها الحالية.

صدور طبعة مصرية من رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو"

عن الرواية

وتحكي الرواية، قصة فتاة ليبية، ونشأتها في ليبيا، وتأثير السياسة والحرب على حياتها وأسرتها. وتنتمي البطلة إلى عائلة من أصول يونانية، وهم أقلية عرقية ليبية، لديهم ثقافتهم الخاصة والمتميزة داخل المجتمع الليبي متعدد الأعراق. ومن منظور البطلة؛ نرى المجتمع الليبي وتبدلاته منذ سنوات السبعينيات، وصولاً إلى الثورة التي أسقطت "معمر القذافي" عام 2011م، والحرب الأهلية عام 2014م.

اقتباسات من كتاب كونشيرتو قورينا إدواردو

كان أخي أيوب يحيك لنا قصصًا مخيفة عن بيت تِتي أتريا وعن البحر الذي غمر جزءًا من البلدة القديمة وسيغمر بيت جدي لا محالة بعد مضي تِتي أتريا إلى ربّها، لعله في انتظار رحيلها ليفعل، فالبحر ليس ببعيد، لكنّه لن يتمدّد ليُغرق امرأة غارقة في الوحدة.

ما أقسى الذاكرة التي تركتها لي وما أثقل العيش على الأطلال. لم تشوّه سنوات الحصار وجه المدينة وطابعها فحسب، بل أقنعت سكانها أنها مشوهة بالأساس.

صدور طبعة مصرية من رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو"

نجوى بن شتوان

نجوى بنشتوان أكاديمية وروائية ليبية من مواليد أجدابيا، ليبيا، عام 1970. كانت أول كاتبة ليبية تصل إلى القائمة القصيرة للجائزة عن روايتها "زراييب العبيد" (2016) في العام 2017.

صدرت لها ثلاث روايات أخرى، هي: "وبر الأحصنة" (2007)، "مضمون برتقالي" (2008)، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" (2022). تم اختيارها ضمن أفضل 39 كاتباً عربياً تحت سن الأربعين في مشروع بيروت 39 الذي نظمه مهرجان هاي، وأدرجت قصتها "من سيرة البركة والبيانو" في أنطولوجيا "بيروت 39".

فازت بزمالة بانيبال للكتابة الإبداعية سنة 2018، وترشحت إلى القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة العربية سنة 2019 بمجموعتها القصصية "صدفة جارية" (2019). كما فازت مجموعتها القصصية "كتالوج حياة خاصة" (2018) بجائزة English Pen Translates سنة 2019.

المصدر: صدى البلد

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