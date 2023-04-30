البوابة - صدر حديثاً كتاب " نزار قباني .. قيثارة دمشق" للمؤلفين: الدكتور محمد رضوان الداية، الدكتورة مانيا سويد، والأستاذ نضال قوشحة. وكانت قد حلت في شهر مارس الماضي، الذكرى المئوية لولادة شاعر العروبة والوطن، الشاعر السوري الكبير نزار قباني ، وبهذه المناسبة أصدر دار سويد هذا الكتاب للاحتفاء بمئوية الشاعر، والاحتفاء بربع قرن على رحيله منذ ربيع عام 1998م.

صدور كتاب شاعر المرأة " نزار قباني .. قيثارة دمشق"

عن الكتاب

الكتاب يتضمن تحليلاً لحياة نزار قباني ومساهمته الفريدة في الأدب العربي، وعلاقاته في الوسط الفني والأدبي ولا سيما أن أساطين الفن في القرن العشرين تغنوا بجميل قصائده، كما يحتوي الكتاب على دراسة معمقة للقصيدة الشهيرة (ترصيع بالذهب على سيف دمشقي)، وقصيدة معارضة شعرية لها كتبها الدكتور محمد رضوان الداية بعنوان (نزارية)، بالإضافة إلى بحث آخر بعنوان (من نزار وعنه) بقلم الأستاذ نضال قوشحة تناول فيه بعض الشهادات التي قالها كبار أهل الأدب والفن عن نزار قباني، سواء في حياته أو بعد رحيله.

‫نزار قباني‬‎

نزار بن توفيق القباني (1342 - 1419 هـ / 1923 - 1998 م) ديبلوماسي وشاعر سوري معاصر، ولد في 21 مارس 1923 من أسرة دمشقية عريقة إذ يعتبر جده أبو خليل القباني رائد المسرح العربي.

درس الحقوق في الجامعة السورية وفور تخرجه منها عام 1945 انخرط في السلك الدبلوماسي متنقلاً بين عواصم مختلفة حتى قدّم استقالته عام 1966؛ أصدر أولى دواوينه عام 1944 بعنوان "قالت لي السمراء"، وتابع عملية التأليف والنشر التي بلغت خلال نصف قرن 35 ديوانًا أبرزها "طفولة نهد" و"الرسم بالكلمات"، وقد أسس دار نشر لأعماله في بيروت باسم "منشورات نزار قباني" وكان لدمشق وبيروت حيزًا خاصًا في أشعاره لعل أبرزهما "القصيدة الدمشقية"، "يا ست الدنيا يا بيروت" .

أحدثت حرب 1967 والتي أسماها العرب النكسة مفترقًا حاسمًا في تجربته، إذ أخرجته من نمطه التقليدي بوصفه "شاعر الحب والمرأة"، لتدخله معترك السياسة، وقد أثارت قصيدته "هوامش على دفتر النكسة"، عاصفة في الوطن العربي وصلت إلى حد منع أشعاره في وسائل الإعلام. على الصعيد الشخصي، عرف قبّاني مآسي عديدة في حياته، منها انتحار شقيقته لما كان طفلاً ومقتل زوجته بلقيس خلال تفجير انتحاري في بيروت، وصولاً إلى وفاة ابنه توفيق الذي رثاه في قصيدته "الأمير الخرافي توفيق قباني".وقد عاش السنوات الأخيرة من حياته في لندن يكتب الشعر السياسي ومن قصائده الأخيرة "متى يعلنون وفاة العرب ، وقد وافته المنية في 30 أبريل 1998 ودفن في مسقط رأسه، دمشق.

المصدر: الديوان / صدى البلد

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"شاعر النساء" واحد من ألقاب عديدة اطلقت على الشاعر السوري نزار قباني، وهو اللقب الذي استحقه عن جداره، بعد رحلة طويلة قضاها فى الكتابة عن النساء، والدفاع عن حقوقهم، ومن المعروف تأثر "نزار"، بالنساء منذ الصغر، من خلال حبه لأخته وحنان أمه ومخالطته لنساء أقاربه وجيرانه الذين كانه يعيشون معه في الحي بالعاصمة دمشق.