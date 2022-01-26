صدور كتاب "عقلك في رأسك" للكاتبة إيمان عز الدين صدر حديثا كتاب "عقلك في رأسك" لـ إيمان عز الدين، عن دار سما للنشر، ويشارك الكتاب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى تنطلق فعالياته غدا الأربعاء.

صدور كتاب "عقلك في رأسك" للكاتبة إيمان عز الدين

نبذة عن الكتاب

يتناول الكتاب الذي يقع في 200 صفحة شكل العلاقة بين الرجل والمرأة سواء قبل أو بعد الزواج في قالب ساخر وباللهجة العامية.

هذا الكتاب يضم العديد من المواقف اليومية والواقعية التى يواجهها الجميع لذلك فإن هدف الكاتبة هو الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والعربية التى تعتبر نواة المجتمع ، والعمل على حمايتها من خطر التفكك المستتر أو المعلن كما ان الكتاب يحمل توجها توعويا و يعزز قيم وعادات المجتمع المصرى .

ويساعد الكتاب على فك شفرة العلاقة بين الرجل والمرأة التى يراها الكثيرون معقدة بينما تبرهن الكاتبة على انها السهل الممتنع ، بالإضافة إلى محاولة تعزيز ثقة الانسان في نفسه والإيمان بها والتصالح معها وصولا إلى السلام النفسي الذي يؤهل إلى قبول الاخر وتفادي الكثير من الصدامات .

ومن المقرر أن يقام حفل توقيع الكتاب يوم السبت القادم 29 يناير الثانية ظهرا في معرض القاهرة الدولى الكتاب في قاعة 1 جناح B22

صدر حديثا كتاب "قوة العمارة"، للكاتب محي خطاب