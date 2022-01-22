صدور كتاب “الأدب والمجتمع” للباحث محمد صلاح غازي صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب جديد بعنوان “الأدب والمجتمع”، تأليف الباحث المعروف محمد صلاح غازي، ويكون ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الجاري.

صدور كتاب “الأدب والمجتمع” للباحث محمد صلاح غازي

نبذة عن الكتاب



يذهب غازي في مقدمته للكتاب إلي أن “تطرح سوسيولوجيا الأدب علي بساط البحث العلمي العلاقات التي تلهمها الحياة الأدبية مع الحياة الاجتماعية، وحازت العلاقة بين الأدب والمجتمع علي اهتمام أذهان الكثير من الفلاسفة.

وتعود تلك العلاقة إلي أقدم عصور الوعي بالسياسي والأدبي والتنظير لهما كذلك”.

صدور كتاب “الأدب والمجتمع” للباحث محمد صلاح غازي

ويقول المؤلف “حين طرح أفلاطون في كتابه “الجمهورية”، التساؤل عن مكانة الشعراء في المدينة، بين أثر الأفكار والانفعالات على طرق التصرف، وبين بالتالي فضائل الأدب ومخاطره.وقد استعيدت هذه القضية وتجددت عبر العصور وأنتج هذا الحوار الصعب كمية ضخمة من المؤلفات المهمة، وخلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين أدرك بعض علماء الاجتماع أهمية إيجاد فرع متخصص من فروع المعرفة السوسيولوجية لدراسة الأدب باعتباره ظاهرة اجتماعية مثل باقي الظواهر الاجتماعية الأخري، وأطلق علي هذا الفرع الجديد من الدراسة اسم “علم اجتماع الأدب”، فالعلاقة بين الأدب والمجتمع كعلاقة بين الروح والجسد”.

محمد صلاح غازي كاتب وباحث في العلوم الاجتماعية، حاصل على درجة الماجستير في سيسيولوجيا الأدب، عضو اتحاد كتاب مصر ورئيس نادى أدب بيلا ، وصدر له: “الأدب والمجتمع، عولمة الإرهاب، العولمة وتأثيراتها على الفقر والتنمية، النظر إلى مصر بعين ثالثة”.

المزيد:

مسيرة النجمة المصرية الراحلة هدى سلطان في كتاب