"ضفاف شعرية" لدار الشعر بمراكش بباب الصحراء كليميم.. لقاء للعموم

تحت إشراف وزارة الثقافة والاتصال، تنظم دار الشعر بمراكش، بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة، بجهة كلميم واد نون، لقاء شعريا موسوما ب"ضفاف شعرية"، وذلك يوم الجمعة 26 يوليوز 2019 على الساعة الثامنة ليلا، في فضاء مشبع بالشعر هو حديقة التواغيل، ببوابة الصحراء واد نون، كليميم.

ويندرج هذا اللقاء الشعري، ضمن انفتاح دار الشعر بمراكش على جهات ومدن مغربية مختلفة، ومن خلالها وعبرها على منجز شعري غني بتعدده ورموزه. وستشهد فقرة ضفاف شعرية مشاركة الشعراء: خديجة بلوش، محمد اجغاغ، عمر الراجي، محمد مثنا، فيما يسهر على تقديم ضفاف الفنان ابراهيم بن الرايس.



وينشط فقرات هذا اللقاء الشعري، فرقة "امنات عيشاتة" للطرب الحساني، برئاسة الفنانة يمدح سلم والتي تعتبر أحد أهم الفرق الموسيقية الرائدة في الثقافة والفن الحساني. ما يزيد عن ثماني عشرة سنة من مسيرتها الفنية، ظلت فرقة "امنات عيشاتة" حاضرة في مختلف الملتقيات والمهرجانات داخل وخارج أرض الوطن. شعراء "ضفاف شعرية" يمثلون ديوانا مصغرا، لمختلف أنماط الكتابة الشعرية بالمغرب. من الفصيح الى الأمازيغي الى الحساني الى الزجلي، امتداد يشكل جسد القصيدة المغربية في تعدد روافدها ومرجعياتها.



وتشكل فقرة "ضفاف شعرية"، محطة أساسية في برنامج دار الشعر في مراكش والتي تواصل من خلالها الانفتاح على فضاءات جديدة في عمق الجغرافيات الشعرية المتعددة في المغرب، لترسيخ تداول أكبر للشعر بين جمهوره، ولمزيد من الإنصات لشعراء من مختلف التجارب والرؤى. وتمثل محطة كلميم واد نون، بوابة الصحراء المغربية، لحظة شعرية مهمة من أجل الاحتفاء بالمنجز الشعري المغربي في تلاقح خلاق بين روافده وتجاربه المتعددة.