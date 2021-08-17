طالبان: ماضي أفغانستان يكرر نفسه.. التاريخ يروي القصة

دخلت حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد 15/8/2021، دافعةً برئيس البلاد أشرف غني الفرار على الفور.

وانتشرت الجماعة الإسلامية المتشددة في أنحاء البلاد في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية حيث أصبحت المواقع العسكرية والبلدات والمدن الكبرى تحت سيطرتها.

قال وزير في الحكومة إن السلطة ستُسلم إلى إدارة مؤقتة لأن المتمردين على وشك السيطرة على البلاد. ومن جهة أخرى قال مسؤول بطالبان إنه سيعلن قريبا عن إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي.

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول تاريخ طالبان وأيدولوجيتها:

تاريخ طالبان

ظهرت حركة طالبان -التي تعني "الطلاب" باللغة البشتوية- في عام 1994 حول مدينة قندهار جنوب أفغانستان. وكانت إحدى الفصائل التي خاضت حربًا أهلية للسيطرة على البلاد بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي وانهيار الحكومة لاحقًا.

وقد اجتذبت في الأصل أعضاءً سُميوا بـ "المجاهدين"،تصدوا للقوات السوفيتيتة في الثمانينات.



في غضون عامين ، سيطرت طالبان وحدها على معظم أنحاء البلاد ، وفرضت نسختها الصارمة من الشريعة الإسلامية في عام 1996.

دام حكم طالبان خمس سنوات، ولم يحظ باعتراف دولي كبير. وقد اتُهمت الجماعة بتطبيق الشريعة بوحشية، مع إعدامات علنية لمن أدينوا بالقتل أو الزنا.

أوجبت الحركة على الرجال إطلاق اللحى، وكان على النساء ارتداء البرقع وتغطية أجسادهن بالكامل.

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة من قبل القاعدة. اتهمت طالبان بتوفير ملاذ في أفغانستان للمتهمين بتنفيد هذه الهجمات، وعلى رأسهم رئيس تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن". الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة وحلفائها بشن هجوم على طالبان، نتج عنه سقوط كابل في يد تحالف قوات الشمال.



تلاشت حركة طالبان في العديد من المناطق، وولكن رغم هزيمتها لم تستلم على الفور، ونفذت العديد من العمليات القتالية ضد جنود الاحتلال، واستهدفت الحكومة الأفغانية، حتى أنها اُتهمت بمحاولة اغتيال الرئيس كرزاي أكثر من مرة.

بعد الإطاحة بطالبان.. اختبأ مؤسس طالبان وزعيمها الأصلي "الملا محمد عمر". كان مكان تواجده شديد السرية لدرجة أنه تم تأكيد وفاته -التي وقعت عام 2013- من قبل ابنه، بعد عامين من وفاته - أي عام 2015-.



بعد سيطرة الولايات المتحدة على أفغانستان لسنوات.. دخلت طالبان محادثات مباشرة معها (عام 2018)

وفي فبراير 2020 ، أبرم الجانبان اتفاق سلام في الدوحة، ألزم الولايات المتحدة بالانسحاب وطالبان بمنع الهجوم على القوات الأمريكية. وشملت الوعود الأخرى عدم السماح للقاعدة أو غيرها من المسلحين بالعمل في المناطق التي تسيطر عليها والمضي قدما في محادثات السلام الوطني.

ومع بدء الولايات المتحدة سحب جنودها من أفغانستان عام 2021 ، تصاعد أعضاء البان بقوة في الميدان، وسط انهيار الحكومة الأفغانية وقواتها.

ما الأيديولوجية الفكرية لحركة طالبان؟

خلال السنوات الخمس التي قضتها حركة طالبان في السلطة ، فرضت نسخة صارمة من الشريعة الإسلامية.

مُنعت النساء من العمل أو الدراسة، وكان يُحجزن في منازلهن ما لم يكن برفقة ولي أمرهن.

انتشرت عمليات الإعدام والجلد في الأماكن العامة، وتم حظر الأفلام والكتب الغربية، ودُمِرت القطع الأثرية الثقافية التي يُنظر إليها على أنها "تجديفية" حسب نسخة "الشريعة الإسلامية" التي فرضتها طالبان.

وقالت حركة طالبان في وقت سابق من هذا العام إنها تريد "نظامًا إسلاميًا حقيقيًا" لأفغانستان من شأنه أن ينص على حقوق المرأة والأقليات بما يتماشى مع التقاليد الثقافية والقواعد الدينية.

ومع ذلك ، هناك علامات على أن المجموعة بدأت بالفعل في منع النساء من العمل في بعض المجالات.

