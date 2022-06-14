طبعة جديدة من "أشجار السراب" للأديب إبراهيم عبد المجيد تصدر قريبًا الأعمال القصصية الكاملة للأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد "أشجار السراب"، وتضمُّ "أشجار السراب" في طبعتها الجديدة بين دفتيْها ثماني عشرة قصة لم يسبق نشرها من قبل.

طبعة جديدة من "أشجار السراب" للأديب إبراهيم عبد المجيد

عن الرواية:





تم توزيع القصص إلى أربع مجموعات: "سفن قديمة"، "إغلاق النوافذ"، "الشجرة والعصافير"، و"مشاهد صغيرة حول سور كبير"، وهى مرتبة ترتيبًا عكسيًّا - الجديد ثمَّ القديم - ليعرف القارئ والناقد التطور الذي مرَّ به الكاتب في الكتابة منذ الثمانينيات حتى الآن.



وتقدم القصص رحلة ممتعة مع قصص الكاتب القصيرة التي كانت ولا تزال طريقًا في التجديد الأدبي شكلًا ولغة، بما تتضمنه من موضوعات تعكس خبرات عميقة في الحياة، ومغامرة مع المسكوت عنه، فضلًا عن الرؤى الفلسفية والإنسانية التي تكمن خلف النصّ.



يذكر أن إبراهيم عبد المجيد؛ أديب مصري كبير، حاز على العديد من الجوائز الكبرى منها: جائزة النيل في الآداب (2022) وجائزة الشيخ زايد في الآداب (2016) وغيرهما. من أهم أعماله: ثلاثية الإسكندرية (لا أحد ينام في الإسكندرية وطيور العنبر والإسكندرية في غيمة) - البلدة الأخرى - عتبات البهجة - العابرة - بيت الياسمين - الصياد واليمام - في كل أسبوع يوم جمعة - السايكلوب - ثلاثية الهروب من الذاكرة وغيرها، فضلًا عن دراسات وكتب عديدة منها: "ما وراء الكتابة – تجربتي مع الإبداع"، وترجماته لكتب مثل: "رسائل من مصر" و"مذكرات عبد أميركي". تُرجمت له أعمال كثيرة إلى لغات أجنبية عدة.

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