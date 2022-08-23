ظهور تماثيل بوذية أثرية بعد جفاف نهر صيني أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن انخفاض منسوب المياه في نهر يانجتسي كشف عن وجود جزيرة مغمورة و3 تماثيل بوذية عمرها 600 عام.

ظهور تماثيل بوذية أثرية بعد جفاف نهر صيني

3 تماثيل بوذية

وعُثر على التماثيل الثلاثة في أعلى جزء من سلسلة صخور على الجزيرة واسمها فويليانج، ويعتقد مبدئيا أنها شيدت خلال عهد سلالتي مينج وتشينج. ويصور أحد التماثيل راهبا جالسا على قاعدة على شكل زهرة اللوتس. وانخفض منسوب المياه في نهر يانجتسي بوتيرة سريعة بسبب الجفاف وموجة الحر في منطقة جنوب غرب الصين.

ظهور تماثيل بوذية أثرية بعد جفاف نهر صيني

انخفاض مستوى النهر

وذكرت التوقعات الرسمية أن هطول الأمطار في حوض نهر يانجتسي انخفض بنحو 45% عن المعتاد منذ يوليو/ تموز، ومن المرجح أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة لأسبوع آخر على الأقل. وذكر التلفزيون المركزي الصيني الجمعة، أن ما يصل إلى 66 نهرا عبر 34 مقاطعة في تشونجتشينج قد جفت.

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