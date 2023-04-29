البوابة - قدمت دار سوثبى للمزادات العالمية، مزادًا لبيع لوحات المستشرقين، فى لندن ومن بينهم لوحة "الصلاة فى المسجد"، للفنان المستشرق جوزيبى سينيورينى قدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه استرلينى، ولكن لم تباع حتى الآن.

عرض لوحة "الصلاة فى المسجد" لجوزيبى سينيورينى في المزاد

ومن بين الأعمال الفنية التى تم بيعها لوحة "شارع القاهرة"، للفنان بريدجمان جان ليون جيروم، ويقدر ثمنها بين 70 إلى 90 ألف جنيه إسترلينى، وبيعت بـ50 ألف جنيه إسترلينى.

تم رسم هذا العمل عام 1878، وهو مستوحى من رحلة بريدجمان الوحيدة إلى مصر في شتاء 1873-1874، وتلتقط بشكل مثالي لحظة من الحياة اليومية، امرأتان تتبادلان النميمة في المدخل بينما يبيع رفاقهما الفاكهة فى الخارج، فى الخلفية، فى ظل شجرة، تتحدث مجموعة أخرى.

كانت القاهرة فى ذلك الوقت وموقع جذب للفنانين الزائرين بما في ذلك بريدجمان جان ليون جيروم، وسلط أغلبية الفنانين على الحمير النوبية بمعاطفها البيضاء المذهلة وحملها الفخور، والتى نشأت فى مصر منذ العصور القديمة، وكانت تستخدم ليس فقط لنقل البضائع، بل لتحمل الناس.

كما تم بيع لوحة المراكب الشراعية على النيل، للفنان المستشرق الفرنسى شارل تيودور فرير، وقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه استرلينى، ولكن لم تباع حتى الان، ودرس الفنان شارل تيودور، الرسم فى مدرسة كلية الفنون الجميلة فى باريس، وعند الانتهاء من دراسته سافر الى جميع انحاء فرنسا لزيارة معالمها، وعند عودته الى قام بعرض فنى فى صالون باريس، وتميزت اعمال فرير بك بالالوان الزاهية وأجمل لوحاته قام بإبداعها هى تلك التى رسمها من واقع اقامته بمصر.

المصدر: اليوم السابع

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