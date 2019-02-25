صدر مؤخرًا كتاب "افهم تسعد" للكاتبة عزة بيومي

صدر مؤخرًا على منصة كتبنا للنشر الشخصي الإلكتروني كتاب "افهم تسعد" للكاتبة عزة بيومي، الكتاب تحفيزي يتناول 22 موضوع وحلول من وجهة نظر الكاتب من خلال طرح عدة مواضيع إنسانية واجتماعية تشغل بالنا جميعاً في كيفية التعامل معها، وكذلك طرح الحلول المناسبة لها من واقع خبرة الكاتب وتجربته في الحياة.

وتقول عزة فهمي كلا منا له حياة واحدة فقط.. فاختر الطريق الصح لحياتك وقدر قيمة الوقت.. والتعاسة ماهي إلا استسلام فهي ليس بقدر، فالحياة مثل السيارة إذا فهمتها وتعلمت التعامل معها واتبعت إجراءات السلامة نجوت (بإذن الله) وإذا أسأت الاستخدام فلا تقل إانه القدر!

عزة بيومي حاصلة على ليسانس حقوق جامعة عين شمس، ودبلومة تحكيم دولي في العلاقات السياسية والدبلوماسية، شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بعنوان "افهم تسعد" وهو أول أعمالها الأدبية.