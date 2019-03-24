غدا الأحد ، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية (وكأنه هو) للكاتب الدكتور عصام حسين

ينظم مركز الحرية للابداع التابع لصندوق التنمية الثقافية ، غدا الأحد ، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية (وكأنه هو) للكاتب الدكتور عصام حسين بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تتناول المجموعة القصصية الصادرة عن سلسلة كتاب الواحة ضمن اصدارات (دار يسطرون للنشر) قضايا الصراع من أجل الحياة ، كما تتناول بالنقد الفكر الذكورى الجامد لدى أصحاب التيارات المتشددة واهدار حقوق المرأة ، وبعض القضايا الإجتماعية والإقتصادية ، ويناقش المجموعة الدكتور أحمد فرح والناقدة فاطمة عبد الله ، ويدير اللقاء الأديب رشاد بلال.

تجدر الاشارة أن الكاتب عصام حسين صدر له عدد من الجموعات القصصية منها كرسي سادس خال ، إمرأة تعشق الخيول ، سرير عنكبوت ، بالاضافة إلى ٣ روايات قصيرة هى : زحف الأرانب ، الكيلو ٢١، أحلام رخيصة.